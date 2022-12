Großer Dank für Waldbrand-Einsatz: Tullner Bezirks-Duo geehrt

Werbung

Im August dieses Jahres waren 74 Feuerwehrleute mit spezieller Ausbildung in der Waldbrandbekämpfung nach Frankreich geeilt, um der dortigen Bevölkerung bei einem der größten Waldbrände der Geschichte des Landes beizustehen. Diese Feuerwehrleute wurden jetzt im NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum geehrt, zwei der 74 kommen aus dem Bezirk Tulln.

Während Richard Marschik von der FF Atzenbrugg vor Ort im Raum Bordeaux mit Löscharbeiten beschäftigt war, war Stefan Öllerer (FF Sitzenberg und Öffentlichkeitsarbeit im Bezirksfeuerwehrkommando) im Führungsstab des Landesfeuerwehrkommandos mit Koordinationstätigkeiten betraut.

Unterschiedlich im Einsatz, gemeinsam begeistert

„Unsere Aufgabe war es damals Glutnester zu bekämpfen, die durch Windböen jederzeit neue Brände entfachen konnten“, erinnert sich Richard Marschik. Viele dieser Glutnester waren noch dazu nicht sichtbar. Durch Wurzelstöcke konnte sich das Feuer bis in Tiefen von 20 bis 50 Zentimeter fressen. „Mit speziellen Bodenbearbeitungswerkzeugen konnten wir das Feuer aber auch in der Tiefe nachhaltig bekämpfen“, erklärt der Atzenbrugger.

Eine weitere Herausforderung im Einsatzgebiet boten Sanddünen: Bei Oberflächentemperaturen von bis zu 500 Grad Celsius entzündet sich jeder Gegenstand der mit dem Sand in Berührung kommt sofort. In Kombination mit den Windböen gefährdete das umliegende Häuser, landwirtschaftliche Kulturen und Wälder, die geschützt werden mussten.

Im Landesführungsstab galt es vorbereitend den Einsatz mit Außen- und Innenministerium zu koordinieren sowie das benötigte Material zu organisieren. „Ich war vor allem dafür zuständig, Medien mit Bild-, Film- und Informationsmaterial aus dem Einsatzgebiet zu versorgen“, sagt Öllerer.

Die Art des Hilfseinsatzes der beiden Tullnerfelder mag sehr unterschiedlich sein, sie stammen aus unterschiedlichen Generationen, aber was die beiden vereint, ist ihre Begeisterung für das Freiwillige Feuerwehrwesen. „Ich habe 2001 in der Feuerwehrjugend begonnen. Heute bin ich in der FF Atzenbrugg selbst Ausbildner“, erzählt Marschik.

Zuletzt absolvierte er einen Kurs für Ausbildner, davor standen passenderweise Waldbrand-Bekämpfungskurse auf dem Programm. Schon seit 1979 ist Stefan Öllerer in der Mannschaft der FF Sitzenberg. Sein umfangreichster Einsatz bisher, war jener im Hochwasserjahr 2002. „Am herausforderndsten war aber der Großbrand 1992 in Sitzenberg, als der Gutshof in Flammen stand“, erinnert sich das FF-Urgestein.

Gemeinsame Begeisterung, die nun auch bei der Ehrung in Tulln honoriert wurde.

