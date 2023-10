Neue Drehleiter zum Geburtstag der FF Tulln

Begonnen wurde das große Fest mit einer Festmesse von Pater Pius Nwagwu. Dieser betonte die Wichtigkeit der Feuerwehr und ihre Verbindung zu Gott, denn ohne Gottes Hilfe gebe es keinen Schutz vor Feuer.

Anschließend wurde das neue Drehleiterfahrzeug der fünften Generation in Tulln präsentiert und auf seine wichtige Rolle hingewiesen. Schon im Jahr 1799 erkannte man wie wichtig es ist auch in höherer Lage das Feuer bekämpfen zu können und so wurde schon damals eine fahrbare Schiebeleiter für Tulln angeschafft. Mittlerweile hat sich bei der Technik natürlich einiges geändert aber der Grundgedanke einer Drehleiter ist derselbe geblieben.

Das neue Fahrzeug soll den Herausforderungen, sowohl bei der Bekämpfung von Feuer in der Höhe, als auch bei Bergung von Personen in der Tiefe bzw. in Flussbetten gerecht werden. Dabei ist die Drehleiter technisch auf dem neuesten Stand und kann von nur zwei Feuerwehrmännern- und/oder Frauen bedient werden.

Eine Million Euro Fahrzeug für FF Tulln

Solch ein großes Fahrzeug wird nicht häufig angeschafft, so konnte das letzte 25 Jahre den Dienst verrichten. Auch ein Grund dafür ist der Preis eines Drehleiterfahrzeugs. So belaufen sich die Kosten auf eine Million Euro, wobei die Feuerwehr Tulln etwa 80 000 selber stemmen kann. 250 000 kommen vom Land Niederösterreich, 150 000 sind bedingt durch die Mehrwertsteuer und können rückvergütet werden. Mehr als ein halbe Million Euro zahlt die Stadtgemeinde Tulln und übernimmt somit den Rest der Kosten.

Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Tulln Johannes Ofner betont: „Man kauft so ein Fahrzeug nicht von der Stange. Mit dem Thema hat sich eine Arbeitsgruppe aus sechs Personen zweiendhalb Jahre beschäftigt. Es sind 1000 unbezahlte Arbeitsstunden hineingeflossen.“

Auch Bezirkskommandant Christian Burkhart hebt die Wichtigkeit von Drehleiterfahrzeugen hervor: „Schon vor 200 Jahren hat man gemerkt, dass man gerade in einer Stadt solch ein Fahrzeug benötigt.“

Ich freue mich und bin auch stolz, wenn ich das Fahrzeug sehe. Es wird uns sicherlich viel helfen“, sagt Bürgermeister Peter Eisenschenk, der auch die Professionalität der Freiwilligen Feuerwehr lobt. „Ich habe in meinen 14 Jahren als Bürgermeister keinen einzigen negativen Bericht über die Tullner Feuerwehr gelesen“, schließt Eisenschenk.

Präsident des NÖ Landtages Karl Wilfing, der in Stellvertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner das Messegelände besuchte gratulierte der FF Tulln zu seinem 145. Geburtstag und hob die Bedeutung der Freiwilligen Feuerwehren in ganz Niederösterreich hervor: „Es ist eine Massenorganisation mit über 100 000 Mitgliedern. Es wurde mit Freiwilligkeit etwas geschaffen, was sonst nie gelungen wäre.

Zum Schluss wurden noch einige Ehrungen und Überstellungen bekanntgegeben. So durften sich Thomas Holzer und Werner Rosenstingl die Verdienstmedaille des NÖ Landesfeuerwehrverbandes 3. Klasse abholen. Jakob Friedbacher (3. Klasse), Jürgen Sauter (2. Klasse), und Stefan Storek (2. Klasse) bekamen das Verdienstzeichen des NÖ Landesfeuerwehrverbandes. Ernst Ambrozy (3. Stufe) wurde das Verdienstzeichen des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes übergeben. Vom Probefeuerwehrmann zum Feuerwehrmann wurden Katharina Roise und Moritz Rußler. Anschließend begann das Frühshoppen mit musikalischer Unterhaltung der Stadtkapelle Tulln.