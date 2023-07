Volksschule Heiligeneich besucht Feuerwehr Trasdorf

Kommandant Gerald Keiblinger und Erster Hauptbrandmeister Leopold Stich luden die Burschen und Mädels kurzerhand zu einer "Feuerwehrversammlung“ in den Sitzungssaal und einer anschließenden "Feuerwehrübung" ein. Bei einem Rundgang durchs Feuerwehrhaus lernten die jungen Feuerwehrfrauen und -männer viel über die Tätigkeiten, Ausrüstungen und Einsatzfahrzeuge der FF Trasdorf kennen. Besonderes Interesse weckte für die Kids das Vorgehen von Feuerwehrleuten im Einsatzfall. So zeigte der Feuerwehrkommandant persönlich wie man in Windeseile in die Einsatzuniform springt.