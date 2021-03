Der diesjährige niederösterreichische Fremdsprachenwettbewerb wurde aufgrund von Covid 19 im Onlineformat per Videoschaltung über Microsoft Teams abgehalten.

Gold, Silber und zweimal Bronze - diese Platzierungen erreichten die Schüler der HAK Tulln beim Wettbewerb.

Tolle Ergebnisse gab es auch bei der HLW Tulln.

Die Teilnehmer konnten ihre Fähigkeiten in verschiedenen Kategorien auf die Probe stellen, von Englisch über Spanisch, bis hin zu Russisch und Tschechisch. Im „Switch“-Bewerb durften außerdem Schüler antreten, die sehr gute Englisch-Kenntnisse sowie gute Kenntnisse einer Zweitsprache (Französisch, Italienisch oder Spanisch) haben.

Bei der Preisverleihung am 4. März, die als Online-Videokonferenz via Zoom stattfand, wurden die drei besten Teilnehmer pro Kategorie prämiert.

Groß war die Freude bei den Gewinnern: Paul Berger (4ak) konnte den Englisch-HAK-Bewerb gewinnen und Lena Doblinger (5bk) beim Switch-Bewerb Englisch-Französisch den 3. Platz erringen.

Im Russisch-HAK-Bewerb erzielten Bojana Vasilic (5BK) und Mara Lekic (5BK) den 2. und 3. Platz respektive.

Somit konnte sich die HAK Tulln über das beste Ergebnis unter allen antretenden Handelsakademien in NÖ freuen.

Auch die Schüler der HLW Tulln bewiesen ihre guten sprachlichen Fähigkeiten. Hier traten Victoria Loibl in Englisch, Kacper Wijata im Switchen zwischen Englisch und Französisch und Marilena Pangalis und Anna Scharinger in Switch Englisch-Spanisch an.

„Vor einer Jury zu stehen um sein Können zu beweisen ist etwas, das die Schüler nicht so schnell wieder vergessen werden"

Trotz Nervosität war der Wettbewerb für alle Teilnehmer eine tolle und neue Erfahrung. „Vor einer Jury zu stehen um sein Können zu beweisen ist etwas, das die Schüler nicht so schnell wieder vergessen werden. Trotz der diesjährigen Maßnahmen war es ein einzigartiges Erlebnis, aus dem man viel Erfahrung für die Zukunft mitnehmen kann“, sind sich die Lehrerinnen einig.

Das Ergebnis war äußerst erfreulich: Anna Scharinger konnte den hervorragenden 1. Platz erreichen, Kacper Wijata durfte sich über den 2. Platz freuen.