Martin Schreiblehner, Mastermind und Inhaber der Firma Kustec - Kälte- und Systemtechnik GmbH, bat zum Spatenstich. Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf betonte die Investition in die Zukunft und spendete ein Fass Bier zur Gleichenfeier.

Das auf Kälte- und Systemtechnik spezialisierte Unternehmen investiert derzeit rund 2,5 Millionen Euro in den Neubau. Beim Spatenstich betonte Landeshauptfrau Stellvertreter Stephan Pernkopf: "Wer investiert glaubt an die Zukunft. Wasserstoff ist der Zukunfts-Energieträger." Bürgermeister Georg Hagl ist "stolz auf die Betriebe in der Gemeinde, das ist bei der Kommunalsteuer ersichtlich. Starke Betriebe ermöglichen eine starke Gemeinde."

Als Hobbyzimmerer war Pernkopf von der Dimension des Geländes begeistert und spendierte den Mitarbeitern zur Gleichenfeier ein Fass Bier.

25 Mitarbeiter sind derzeit bei Kustec tätig, bis zum Jahr 2024 soll diese Zahl verdoppelt werden. Die Nachfrage nach Wasserstoff in der Mobilität steigt stetig, Kustec hat sich auf die Produktion von Kühlsystemen für Wasserstofftankanlagen spezialisiert. Im neuen Betriebsgelände können über 200 Stück pro Jahr produziert werden.