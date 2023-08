Friedhof Neue Urnenstelen am Friedhof in Heiligeneich

Personen im Bild v. li.n. re.: Gemeindearbeiter Norbert Wessely und Markus Mandl, Bürgermeisterin Beate Jilch, Geschäftsführende Gemeinderätin Edith Mandl und der für den Friedhof zuständige Gemeindemitarbeiter Martin Keiblinger. Foto: privat

D a die Urnenwand am Friedhof in Heiligeneich keine freien Plätze mehr hat und die Nachfrage nach Urnenplätze in den letzten Monaten immer mehr wurde, hat sich die Marktgemeinde Atzenbrugg nach ausführlichen Beratungen dazu entschlossen neue Urnenstelen anzukaufen.

Im Vorfeld hat Bürgermeisterin Beate Jilch gemeinsam mit der Geschäftsführenden Gemeinderätin Edith Mandl verschiedene Varianten besichtigt. Es wurden Angebote bei zwei Anbietern eingeholt und auch zwei Modelle zur Ansicht in das Gemeindeamt geholt. Die Bevölkerung war eingeladen sich an der Entscheidung zu beteiligen. Die ersten 10 neue Urnenstelen wurden nun am Friedhof in Heiligeneich aufgestellt und können ab sofort bei unserer Mitarbeiterin Frau Natascha Gießenbacher gekauft werden. Die Urnenstelen bieten unterirdisch Platz für drei biologisch abbaubare Aschenkapseln und oben im Würfel Platz für eine Zierurne. Man kann die Stele auch mit zusätzlichen Würfeln erweitern. Auf mehrfache Anfrage wurde auch die Möglichkeit einer Urnenbestattungen aus biologisch abbaubarem Material unter den im Vorjahr neu gepflanzten Bäumen am Friedhofsareal geschaffen, die demnächst zur Verfügung stehen werden.