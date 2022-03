Frontalzusammenstoß im Hagenthal in St. Andrä-Wördern .

Am Dienstag zu Mittag kam ein Pkw in die Wiener Straße (LB14) in St. Andrä-Wördern auf Höhe des Hagenthales aus noch unbekannter Ursache von seinem Fahrstreifen ab und prallte frontal in den Gegenverkehr. Dabei wurde eine 80-Jährige aus Wien schwer verletzt.