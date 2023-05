Musikverein Michelhausen brachte Gemeindesaal an seine Grenzen

Der Einladung zum Frühjahrskonzert, dem ersten Konzert des Musikvereins im Jahr, folgten besonders viele Gäste. An die 150 Personen versammelten sich in und mangels Platzkapazitäten auch rund um den Veranstaltungssaal der Marktgemeinde Michelhausen. „Es ist unfassbar schön, dass so etwas mit unserer Musik möglich ist“, sagt Obmann Markus Mayrhofer zum übervollen Haus.

Vizebürgermeister Eduard Sanda begrüßte alle Anwesenden und wünschte gute Unterhaltung. Bernhard Heinl moderierte das Konzert und ergänzte die Musikauswahl mit erklärenden Worten, was den Musikgenuss noch weiter erhöhte. Im Publikum waren auch geschäftsführende Gemeinderätin Daniela Schodt, Ehrenobmann der BAG Tulln-Korneuburg Herbert Wastian, der Leiter der Musikschule Sieghartskirchen Andreas Simbeni und Vertretungen der Blasmusiken Langenrohr, Heiligeneich und Zwentendorf.

Und zum Abschluss gab's den „Bürgermeistermarsch“

Das musikalische Spektrum spannte sich von französischen Variationen über „Sandpaper Ballett“ mit den Schlagwerkspielern in der ungewohnten ersten Reihe bis zum Queen-Klassiker „Don’t Stop Me Now“ und dem zum Datum passenden Ohrwurm des Abends „Walpurgisnacht“. Besondere Begeisterung rief die Musikjugend Michelhausen hervor, die ihr Bestes sowohl alleine, als auch gemeinsam mit dem Musikverein gab. Für die unter Applaus eingeforderte Zugabe musste Bernhard Heinl zum Abschluss doch noch in sein Bürgermeisteramt schlüpfen. Ihm zu Ehren wurde der „Bürgermeistermarsch“ gespielt.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.