Die Blasmusik, die YoungConcertBand und der Männergesangverein präsentierten Musik aus der ganzen Welt.

Für Überraschung sorgte der Kameradschaftsbund Tulbing mit Obmann Peter Gesperger und Ehrenobmann Franz Bobak: Sie überreichten eine Spende von 500 Euro für die neue Tracht an MGV-Obmann Karl Ferstl.

Die Ehrenmedaille in Bronze erhielt Nicole Walker, die Ehrenmedaille in Gold wurde an Josef Resch jun. überreicht.

Mehr dazu: Welche musikalischen Werke den zahlreichen Zuhörern präsentiert wurden, lest ihr ab Mittwoch, 3. April, in der Printausgabe der Tullner NÖN.