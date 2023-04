Blasmusik mal anders in Zwentendorf

Sehr erfolgreich verlief die Veranstaltung „Blasmusik Mal Anders“ des Musikvereins Zwentendorf im Donauhof. Viele Besucher im Saal und eine lange Begrüßungsliste von Ehrengästen zeigten die Wertschätzung und den Stellenwert des Vereines innerhalb und außerhalb der Marktgemeinde. Nach dem Begrüßungsmarsch Gruß an Böhmen, welcher direkt im Publikum dargeboten wurde, erfolgte der Gastauftritt des Nachwuchsorchesters ATonO>Z<. Fortgesetzt wurde das musikalische Programm vom Musikverein mit Stücken aus den verschiedensten Genres. Nach Ende des musikalischen Programmes wurden noch einige, vom begeisterten Publikum eingeforderten Zugaben gespielt. Dafür sagt der Musikverein an dieser Stelle ein großes Dankeschön an sein Publikum.

Einen sehr erfreulichen Beitrag leisteten die Jugendreferentinnen des Vereines. Vier jungen Musikerinnen und einem Musiker wurde eine Aufnahmeurkunde als äußeres Zeichen der nunmehrigen Zugehörigkeit zum Musikverein überreicht. Vom NÖ Blasmusikverband wurde vom stellvertretenden Bezirkskapellmeister Günther Stadler Auszeichnungen für 15-, 25- und 40-jährige Musikausübung und Treue zum Verein überreicht,

In gemütlicher Atmosphäre bei netten Gesprächen zwischen MusikerInnen und seinem Publikum klang der Abend aus. Dabei durften die Musikerinnen und Musiker viele positive Rückmeldungen zum hohen musikalischen Niveau der Darbietungen entgegennehmen.

