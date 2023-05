Zwentendorfer Pensionisten: Griechische Abende mit Sirtaki

Das Frühlingstreffen der Pensionisten Österreich führte diesmal eine Woche nach Griechenland. Die Zwentendorfer Gruppe schloss sich der Ortsgruppe Tulbing an und sechs interessante Ausflüge sowie eine Schifffahrt standen am Programm. Den Regenschirm konnte die Gruppe im Rucksack lassen. Zum Sirtaki beim Griechischen Abend wurde bei guter Laune mitgetanzt, relaxen und ausspannen am Strand gehörte dazu, leider war das Meer zum Baden etwas zu kühl.

