Fahrschulen in Tulln sind sich nicht ganz einig

Einmal bestanden, gilt der Pkw-Führerschein ein Leben lang. So ist die derzeitige Regelung in Österreich. Die EU arbeitet aber an einer Führerscheinreform, die die Zahl der Verkehrstoten senken und zu mehr Sicherheit auf den Straßen beitragen soll. Im Visier sind u. a. ältere Autofahrende, die künftig ab 70 alle fünf Jahre ihre Fahrtauglichkeit überprüfen lassen sollen.

Rudi Zimmerer, Chef der gleichnamigen Fahrschule, meint dazu: „Zu uns kommen immer wieder Pkw-Fahrerende im fortgeschrittenen Alter, um freiwillig Perfektionsfahrten mit einem geschulten Fahrlehrer in ihrem Fahrzeug zu absolvieren. Neben dem Alter sind aber oft langjährig fehlende Praxis und mangelnde Routine im Verkehr Gründe für diese Fahrten.“ Eine solche freiwillige Selbsteinschätzung hinsichtlich des Handlings, des Regelverständnisses, der Assistenten und natürlich auch der körperlichen Eignung ist seiner Meinung nach zu begrüßen und hilft bei der Beurteilung der eigenen Fähigkeiten und Defizite.

Eine obligatorische Überprüfung ab 70 Jahren sieht Zimmerer hinsichtlich der Akzeptanz der Maßnahme kritisch, wenn zeitgleich Anreize - denkbar wären Vorteile z. B. bei der Versicherung - dafür fehlen.

Bärbel Werzinger, Inhaberin der Easy Drivers Fahrschule in Tulln argumentiert hingegen: „Eine Überprüfung aller Lenker über 70 ist – meiner Meinung nach - eine Fortsetzung der Bemühungen, den gestiegenen Anforderungen im Verkehr gerecht zu werden und dient der Sicherheit im Straßenverkehr.“ Die Berichterstattung erwecke jedoch den Anschein, dass das eine Bestrafung bzw. Schlechterstellung der älteren Mitmenschen sei.

„Beispiele aus dem Ausland, zeigen, dass diese regelmäßigen Fahrtauglichkeitsüberprüfungen sinnvoll sind“, ergänzt Werzinger, „ich würde sogar begrüßen, wenn die Überprüfungsfahrten schon viel früher z. B. mit 50 Jahren beginnen würden. So hätten alle betroffenen Lenker die Möglichkeit, sich an diese 'Umstände' zu gewöhnen und die Maßnahme verliert den Beigeschmack der Diskriminierung.“ Es gebe auch immer wieder Neuerungen in der Straßenverkehrsordnung, die ins Bewusstsein der Lenker vordringen müssen, um umgesetzt werden zu können. Diese Neuerungen sind derzeit eine Holschuld, d. h. die Fahrzeuglenker müssen sich aktiv um Informationen bemühen.