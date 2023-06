Willi Stift sieht man sein Alter von 87 Jahren beim besten Willen nicht an und er geht humorvoll damit um: „Den 70er habe ich ja schon vorgestern hinter mir gelassen.“ In der Stadt ist der rüstige Bürgermeister a.D. meistens zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs, aber darüber hinaus fährt er nach wie vor gerne, häufig und auch weit mit dem Auto. Was er von einer regelmäßigen Fahrtauglichkeits-Überprüfung für Über-70-Jährige hält? „Schauen Sie, man kann alles prüfen. Aber wir werden wirklich schon genug geprüft“, sagt Stift. Er schlägt angesichts des EU-Vorstoßes psychologische Tauglichkeitstests für Europa-Abgeordnete vor: „Bei dem, was die so alles beschließen, kommen mir auch Zweifel.“

Stift verweist auf aktuelle Statistiken, wonach ältere Lenkerinnen und Lenker deutlich seltener Unfälle verursachen als ganz junge. „Eigenverantwortung ist wichtig und das können ältere Fahrer besser“, sagt Stift. Auch er selbst fahre vorsichtig und: „Ich bin niemand, der sich seine Vorfahrt erkämpft, selbst wenn sie mir zustehen würde.“ Seine Lebens-Autokilometer wagt er nicht einmal ansatzweise zu schätzen: „Ich fahre ja schon ewig! Aber am liebsten mit meinem 1976er Cadillac. Da gleitet man dahin, lässt die Gegend an sich vorüberziehen, und kommt gar nicht auf die Idee, zu schnell zu fahren.“