SPÖ: „Nach dem 3. Juni wird es wieder um sachliche Politik gehen“

Zwei SPÖ-Spitzenfunktionärinnen haben gegenüber der NÖN zur Führungskrise in ihrer Partei nach der Mitgliederbefragung Stellung genommen. Die Bezirksvorsitzende Doris Hahn sagt dazu: „Das knappe Ergebnis mit drei annähernd starken Kandidat:innen war wenig überraschend und zeigt deutlich, welche Breite wir in der Partei tatsächlich haben. Das sehe ich durchaus positiv. Im Gegensatz zu anderen Parteien, wo die Vorsitzenden ein volles Durchgriffsrecht personell und inhaltlich haben, wird bei uns offen und breit diskutiert. Dass dies zu oft ,auf dem Balkon' anstatt ,im Wohnzimmer' passiert ist ein Wermutstropfen – so ehrlich müssen wir sein und daran müssen wir dringend arbeiten.“

Es brauche nun einen Vorsitzenden, der alle Gruppierungen und Meinungen in der SPÖ an einen Tisch holt und zu einer gemeinsamen, zukunftsfitten Bewegung macht. „Nach diesen Gesichtspunkten werde ich auch am Bundesparteitag meine Wahl treffen“, betont Hahn, „egal, wer die Mehrheit der Delegierten hinter sich vereinen kann, ich werde denjenigen selbstverständlich unterstützen. Nach dem 3. Juni muss und wird es dann nach der internen Diskussion wieder um sachliche Politik gehen.“

Auch Marion Török, Bürgermeisterin von Zwentendorf, hat der Ausgang der Mitgliederbefragung nicht überrascht: „Bei meinen vielen Gesprächen mit SPÖ-Mitgliedern und der Stimmung hat man bereits mitbekommen, dass es ein ziemlich knappes Ergebnis wird. Aufgrund dessen befürworte ich eine Stichwahl zwischen Babler und Doskozil.“

Der Zuspruch der letzten Wochen bestärkt Hahn darin, dass die SPÖ-Grundwerte Solidarität und Gerechtigkeit nach wie vor „modern“ sind und die Menschen genug haben von Selbstdarstellung, Opportunismus sowie Korruption und Freunderlwirtschaft.

Cerwenka: „„Es gibt einige Dinge, die ich so nicht hinnehmen kann.“

Für den früheren Landtagsabgeordneten und Klubobmann der SPÖ NÖ, Helmut Cerwenka ist der derzeitige Zustand der SPÖ „einfach furchtbar“. Hier würden tiefe Gräben aufgerissen. „Es gibt einige Dinge, die ich so nicht hinnehmen kann. Die Werte der Sozialdemokratie leiden sehr. Die Art und Weise, wie Doskozil agiert, gefällt mir nicht: Er hat sich aus allen Gremien zurückgezogen und landete dann Querschüsse aus dem Burgenland“, sagt Cerwenka.

Doskozil habe der SPÖ damit einen Bärendienst erwiesen. Er hätte ja nach dem SPÖ-Vorsitzenden Kern die Partei übernehmen können. Mit Rendi-Wagner hat Cerwenka kein Problem: Sie sei überaus leidensfähig gewesen und habe in den letzten Jahren viel aushalten müssen, sei aber zu blauäugig gewesen.

Die SPÖ stehe jetzt vor einem Dilemma, es gäbe einen linken und einen rechten Flügel, was die Gefahr birgt, dass es die Partei zerreißt. Kommt Doskozil an die Macht, bricht der linke Rand der Partei weg, kommt Babler, ist der rechte Flügel weg. Eine Lösung sieht Cerwenka nur in einem Parteitag, bei dem sich die Delegierten zusammensetzen und reden. Was aber schwierig werden dürfte, denn derzeit sind sich selbst die Bundesländer nicht einig.

Lukaschek tut es leid um die SPÖ, aber die Partei habe sich selbst zerstört

„Im meinem Herzen werde ich immer Sozialdemokratin sein“, versichert Christine Lukaschek, SPÖ-Urgestein aus Fels und bei der jüngsten NÖ Landtagswahl Spitzenkandidatin der MFG. Sie meint, dass das Dilemma vor allem auf die Freunderlwirtschaft der SPÖ zurückzuführen sei und darauf, dass man der Partei nie widersprechen durfte. „Wobei ich mir selbst nie ein Blatt vor den Mund genommen habe“, sagt Lukaschek. Mit Andras Babler sei sie auch als MFG-Sympathisantin stets gut ausgekommen. Es tue ihr leid um die SPÖ, aber die Partei habe sich selbst zerstört. Vorsitzende Rendi-Wagner sei nicht tragbar gewesen. Lukaschek, die die MFG nicht als politische Partei, sondern als Bürgerbewegung sieht: „Eine Lösung für die verfahrene Situation in der Sozialdemokratischen Partei Österreichs sehe ich derzeit nicht!“

