Gregor Kopa ist neuer Leiter des PBZ Tulln

„Alles neu macht der Mai“, das trifft im Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Tulln heuer ganz besonders zu: Neuer kaufmännischer Direktor im PBZ Tulln ist seit 1. Mai Gregor Kopa. Er war bisher im Haus der Barmherzigkeit / Urbanusheim in Poysdorf tätig. Die bisherige Direktorin Regina M. Berger wechselt ins PBZ Hollabrunn, wo sie bereits vor ihrem Arbeitsbeginn in Tulln (Herbst 2019) tätig war. Sie hat sich aufgrund der Nähe ihres Wohnortes zu Hollabrunn für eine Rückkehr entschieden. Bei einer Bereichsleiter-Besprechung überreichte Regina M. Berger offiziell den Schlüssel an ihren Nachfolger.

Vielfältige Aufgaben, vielfältige Pflegeformen

Gregor Kopa kann auf viele Jahre der Erfahrung als Manager und Prokurist im Pflegebereich und als Heimleiter zurückblicken. „An Tulln reizt mich die Vielfalt der Aufgaben. Hier gibt es alle Pflegeformen – von der Langzeitpflege, über das Hospiz bis hin zur Betreuung psychisch Kranker. Das ist eine Aufgabe, die ich gerne annehme“, sagt Gregor Kopa. „Wichtig ist mir, dass es den Bewohnerinnen und Bewohnern gut geht. Wir haben diesen Menschen, die unser Land aufgebaut haben, so viel zu verdanken“, betont der neue Leiter. Gemeinsam mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte er offen für Herausforderungen sein und gemeinsam an innovativen Lösungsansätzen arbeiten: „Ich möchte ein Klima des Vertrauens schaffen, nur so ist gemeinsames Wachsen möglich“, beschreibt Gregor Kopa seinen Führungsstil.

Der neue Direktor wurde von den Bereichsleiterinnen und Bereichsleitern sehr herzlich willkommen geheißen. Regina M. Berger, die im PBZ Tulln sehr beliebt war, wurde durch Direktorstellvertreterin Susanne Pay mit dankenden Worten, einer großen Torte und einem Geschenkkorb verabschiedet.

