Schlüsselübergabe in der Hypo NÖ in Tulln

Die Hypo NÖ Filiale in Tulln steht seit 1. März unter der Leitung von Thomas Kamauf. Christian Kern, vormaliger Filialleiter, wird nach 22 Jahren in dieser Rolle jetzt Gebietsleiter Niederösterreich in der Landesbank. Mit der Schlüsselübergabe an Kamauf bleibt die Filiale in Tulln in den Händen eines Mitarbeiters, der von Beginn an dabei war und langjährige Erfahrung mit sich bringt. Der 43-Jährige, unter anderem zertifizierter Wohnbauberater, war, wie Kern, der den Standort seit seiner Eröffnung im Jahr 2001 leitete, von Anfang an als dessen Stellvertreter dabei.

Siebenmal in Folge erster Platz im internen Filial-Ranking

Kern, der bereits seit 2014 eine Doppelfunktion als Filial- und Regionalleiter innehatte, stieg durch seine weitreichenden Kompetenzen zum Gebietsleiter von Niederösterreich auf und ist in dieser Position für 14 Filialen verantwortlich. „Ich bedanke mich herzlich bei Christian Kern für seine hervorragende Arbeit als Filialleiter“, sagte Hypo NÖ Vorstand Wolfgang Viehauser im Zuge der Filialübergabe. „Er hat die Kundinnen und Kunden in Tulln mehr als 20 Jahre lang mit seiner Expertise sowie seinem lösungsorientierten Handeln betreut, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stets gefördert, sich unermüdlich für sie eingesetzt und den Standort in der Bahnhofstraße 15 auf diese Weise zu einer fixen Größe in der Tullner Bankenwelt aufgebaut“, würdigte Viehauser die Leistungen des 56-Jährigen, der mit der Filiale insgesamt neun- und zuletzt siebenmal in Folge den ersten Platz im internen Filial-Ranking erreichte.

Solche erwarten auch Kamauf als nunmehrigen Filialleiter. „Ich freue mich auf die spannenden Herausforderungen“, betonte er, „in Zeiten fortschreitender Digitalisierung ist es mir ein großes Anliegen, unseren Kundinnen und Kunden unverändert eine umfassende persönliche Beratung zu bieten.“

