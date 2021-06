Gemeinsam mit dem Bundesdenkmalamt wurde nach einer Möglichkeit gesucht, wie gehbehinderte Personen das Schubertschloss besuchen können. Dies ist besonders im Hinblick auf die geplante Neugestaltung des Museums „Franz Schubert und sein Freundeskreis“ von großer Bedeutung.

„Auch für den Konzertbesuch ist die Barrierefreiheit ein absolutes Muss“, erläutert Geschäftsführerin Edith Mandl. Gerade in einem denkmalgeschützten Gebäude, wie dem Schloss Atzenbrugg, ist so ein Eingriff sehr sensibel und muss bis ins kleinste Detail mit den Experten des Bundesdenkmalamtes abgestimmt werden.

Die Ausstellungskuratorin Agnes Brandtner führte die interessierte Gruppe durch das Schloss und erläuterte in Grundzügen die Planungsschritte. Auch Bürgermeisterin Beate Jilch freut sich über den gelungenen Start: „Mir liegt die Kultur und besonders Franz Schubert ganz besonders am Herzen. Als Bürgermeisterin muss ich auch die Gemeindefinanzen im Auge behalten, jedoch sollte sich die Museumsgestaltung nun an die moderne Zeit anpassen und ein breiteres Publikum ansprechen.“

Die erste Schubertiade der heurigen Saison findet am Samstag, 5.Juni, um 15 Uhr statt. Samstag, 19. Juni und Sonntag, 20. Juni, steht ein Wochenende mit Kammersänger Robert Holl am Programm. Nähere Informationen und Kartenreservierungen auf www.atzenbrugg.at bzw. auf www.schubertiaden-atzenbrugg.at.