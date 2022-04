Für Nachbar in Not SportMS stands for Ukraine: Spendenaktion in Tulln

Schülerinnen der 4. Klasse der SportMS Tullnfaszinierten mit tollen Akrobatikauftritten amTullner Hauptplatz. Foto: SportMS Tulln

M itschüler starteten eine kreative Spendenaktion für Nachbar in Not am Tullner Hauptplatz.