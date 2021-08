Viktoria Wolffhardt war nicht der einzige Tullner Beitrag zu den Olympischen Spielen in Tokio. Ein Judenauer lieferte Interviews mit Österreichs Sportlern direkt in unsere Wohnzimmer. ORF-Reporter Roland Hönig erlebte nach Peking, London und Rio seine bereits vierten Olympischen Sommerspiele. Aber die diesjährigen waren mit Abstand die abenteuerlichsten.

Olympia begann mit fünf Stunden Warten

Schon die im Vorfeld zu erledigenden Formalitäten waren überbordend. Bei der Ankunft am Flughafen Tokio hieß es fünf Stunden warten – auf die Akkreditierung und das Ergebnis des PCR-Tests.

Dieser war nicht der einzige, den Hönig in Japan ablegen musste. „Es war drückend heiß, ich bin bei den Interviews oft in der glühenden Sonne gestanden. Die Hotelzimmer und Autos waren stark klimatisiert. Den Temperatur-Wechsel vertrage ich nicht so gut, sodass ich nach drei Tagen mit Schnupfen und Husten zu kämpfen gehabt und sogar einen kleinen Sonnenstich bekommen habe.“ Auf Anraten seines Chefs legte Hönig einen PCR-Test ab. Der Weg dorthin war allerdings ein richtiges Abenteuer.

„Vor dem Hotel hat ein Taxi gewartet, dessen Fahrer nicht Englisch und natürlich auch nicht Deutsch konnte. Er hat mich zu einer Adresse, die ich auf einem Zettel notiert habe, in eine kleine, enge Gasse gefahren, in der man normal nicht aussteigen möchte. Ich habe den Taxifahrer gebeten, mir den Eingang zu zeigen und unbedingt auf mich zu warten, weil ich sonst nicht mehr zurück gekommen wäre.“

Auf einem ganz kleinen Schild eines kleinen Hauses entdeckte Hönig die Aufschrift „PCR-Teststation“. Eine enge Stiege ging es hinauf in den vierten Stock zum winzigen Labor, „das vielleicht fünf Quadratmeter hatte“. Der Arzt kündigte an, „dass es painful werden würde“. Und tatsächlich: „Ich habe Blut geschwitzt, so schmerzhaft war es. Und anschließend habe ich noch ein japanisches Formular ausgefüllt.“

Corona war ein ständiger Begleiter. Alle Journalisten wurden mit einem eigenen Diensthandy ausgestattet – samt Tracking-Funktion, mit der ihre Bewegungen überwacht werden konnten, und einer App, auf der ein Gesundheitstagebuch zu führen war. An den ersten 14 Tagen war es nicht erlaubt, sich frei zu bewegen. „Nur der Weg vom Hotel zur Sportstätte war zulässig – und zu einem kleinen Supermarkt gegenüber dem Hotel.“ An den ersten vier Tagen wurde das Frühstück vor die Tür des Hotelzimmers gestellt, das Abendessen musste am Zimmer eingenommen werden.

Fünf Tage keine Frischluft

Dort musste sich Roland Hönig schließlich fünf Tage in Folge aufhalten. „Denn nachdem ich fünf Tage normal gearbeitet habe, ist ein Anruf meines Chefs gekommen. Ich wurde von der japanischen Regierung als K1-Person eingestuft, da es – wie sich später heraus gestellt hat – beim Hinflug nach Japan einen Corona-Fall gegeben hat.“

Fünf Tage lang durfte der 40-Jährige das Hotelzimmer nicht verlassen, „das riesige Fenster“, auf das Hönig einen atemberaubenden Blick über gefühlt ganz Tokio hatte, ließ sich nicht öffnen. „Aber der Ausblick war ein Wahnsinn.“

Die Zeit vertrieb er sich mit viel Nachdenken, etwas Sporteln, dem Schreiben von Vorbereitungen für Rainer Pariasek und andere Kollegen, die – bis auf die im Leichtathletik-Stadion anwesenden ORF-Berichterstatter – vom Studio aus kommentierten, etwas Netflix schauen und Bücher lesen, „die mir Kollegen vor die Tür gelegt haben“ – und Whats-App-Telefonaten mit seiner Tochter Zola (4), die ihn bald fragen sollte: „Papa, verbringst du eigentlich jeden Tag nur am Zimmer?“

Tat er natürlich nicht. Nach fünf Tagen durfte Roland Hönig an den folgenden vier Tagen zumindest im internationalen Pressezentrum arbeiten. „Aber in Wahrheit war ich neun Tage ein Totalausfall.“ Denn Roland Hönig war neben Caroline Pflanzl der einzige ORF-Reporter, der von den Spielstätten Interviews liefern sollte.

Nach den neun Tagen gingen die Olympischen Spiele für Roland Hönig wieder so richtig los. „Ich war immer mit einem japanischen Fahrer und meinem Kamermann unterwegs.“ Vor seiner Quarantäne war es zum Rudern, Kanufahren und Badminton gegangen, dann standen Sportklettern, Bahnradfahren und die Abschlussfeier im Olympia-Stadion am Programm.

Treffen mit Wolffhardt: Zwei Tullner in Tokio

Nach der Qualifikation des Kajak-Einer-Slalmos bat Hönig die Tullnerin Viktoria Wolffhardt vor die Kamera. „Sie hat natürlich nicht gewusst, dass ich auch aus dem Tullner Bezirk komme. Da hat sich gleich ein privates Gespräch ergeben. Viki war total herzig, super sympathisch. Schade, dass es so knapp nicht zum Finaleinzug gereicht hat.“

Tränen rollten beim Interview mit Jessica Pilz, die um einen einzigen Griff die Bronzemedaille im Klettern verfehlt hatte.

Am Tag zuvor hatte er noch Jakob Schubert nach dessen Bronzenen im Klettern interviewt. Hönig freute sich riesig mit: „Immerhin war das bei meinen vierten Olympischen Spielen ,meine‘ erste Medaille.“

Das Wort ,meine‘ bringt den persönlichen Bezug zum Ausdruck, den die Journalisten mit den Athleten aufbauen. „Natürlich feuert man an, jubelt und freut sich furchtbar mit. Ich bin selbst ein großer Fan der Sportarten, über die ich berichtet habe, geworden.“ Schweißgebadet und euphorisiert war Hönig nach der Medaille im Klettern: „Jakob Schubert ist ein super Typ. Als ich am nächsten Tag an der Wettkampfstätte mit meiner Tochter video-telefoniert habe, ist zufällig Jakob vorbei gegangen, er hat gleich die Medaille in mein Handy gehalten.“

Roland Hönig jubelte bei seinen vierten Olympischen Sommerspielen über „seine“ erste Medaille. Jakob Schubert gewann bei der Olympia-Premiere des Sportkletterns die Bronzemedaille. privat

Warum es übrigens vier Olympiaden gedauert hat, bis Roland Hönig zu „seiner“ ersten Olympia-Medaille kommt, ist leicht erklärt: „Zuvor habe ich meistens Tischtennis kommentiert. Und da war die Konkurrenz übermächtig.“

Die Distanzen, die Roland Hönig in Japan zurücklegen musste, waren locker zu bewältigen. „Alles war in einer halben Stunde zu erreichen.“ Mit einer Ausnahme: „Zum Bahnradfahren, wo ich abschließend im Einsatz war, dauerte es pro Strecke zweieinhalb Stunden.“

Ab dem 14. Tag durfte sich Roland Hönig in Tokio frei bewegen. „Eine super Stadt.“ Corona-bedingt – es wurde der Notstand ausgerufen – ging es sehr ruhig zu, „es gab kaum Verkehr und nur wenige Leute auf den Straßen“. An den Sportstätten waren praktisch keine Zuschauer zugelassen, worunter die Stimmung sehr litt. „Olympia-Atmosphäre, wie es sie normal gibt, ist also nicht aufgekommen.“ Trösten durften sich die Journalisten damit, „dass es angenehm zu arbeiten war und man überall rasch hingekommen ist.“

Japan hinterließ als Gastgeber bei Hönig einen sehr guten Eindruck. „Von einer Anti-Olympia-Stimmung, wie es sie in der Bevölkerung gegeben haben soll, habe ich nichts mitbekommen und auch nichts gehört. Eher im Gegenteil. Die Spiele waren perfekt organisiert. Die 70.000 Volunteers waren sehr freundlich und hilfsbereit. Ein wirklich tolles Erlebnis. Es war eine Achterbahnfahrt und sehr emotional. Und vor allem ein riesengroßes Abenteuer!“

Fußball-Bundesliga nach Olympia

Am Montag der Vorwoche kam Hönig am Flughafen Wien-Schwechat an, schon am Wochenende war er in der Fußball-Bundesliga bei den Spielen Hartberg - Ried bzw. LASK - Sturm Graz im Einsatz.

Erst am 21. August ging es in den wohlverdienten dreiwöchigen Familien-Urlaub. Wohlverdient auch deshalb, weil Frau und Tochter nicht nur bei Olympia auf ihn verzichten mussten. Bei der Fußball-EM war Roland Hönig zwei Wochen in Bukarest und eine Woche in London stationiert.