Wolfpassingerin sucht und sammelt Schuhe für Kinder in Not

„Ich habe vor sieben oder acht Jahren ein Posting von Weihnachten im Schuhkarton gelesen, wo Kinder bei der Verteilung barfuß im Schnee waren. Die Menschen, die vor Ort verteilt haben, waren so betroffen, dass sie überlegt haben, wie sie helfen können“, erzählt die Wolfpassingerin Michaela Siebenhaar, die schon seit vielen Jahren Weihnachts-Schuhkartons für arme Kinder sammelt.

Bei der Geschenkeverteilung von „Weihnachten im Schuhkarton“ 2013 war das österreichische Verteilerteam in Bulgarien auf unerwartetes Elend gestoßen: barfüßige, frierende Kinder, denen es an den notwendigsten Dingen fehlte.

Dass man da nicht wegsehen darf, war dem Team sofort klar, und so startete Anfang 2014 ein Projekt für EU-Kinder im Elend: „Kinderschuhe für Osteuropa“ – ein humanitäres Hilfsprojekt unter dem Dach des christlichen Missionswerkes „EijH – Evangelium in jedes Haus“.

Ohne Schuhe kaum Zugang zu Bildung im Winter

Da Michaela Siebenhaar schon eine Sammelstelle für die Weihnachtsfreude eingerichtet hatte, hat sie sich auch hier wieder engagiert: „Was mich so angesprochen hat, ist, dass mit gebrauchten Schuhen, die man bei uns kaum ‚losbringt‘, wirklich geholfen werden kann.“

Schuhe vermeiden Verletzungen und Erkältungen und senken so die hohe Kindersterblichkeit bei den Roma. Sie ermöglichen den Kindern auch in der kalten Jahreszeit den Schulbesuch, sodass sie regelmäßig Zugang zur Bildung haben.

Nur durch Bildung lässt sich der Teufelskreis von Armut und gesellschaftlicher Ausgrenzung durchbrechen. Nach wie vor gibt es in den Romadörfern große Armut und barfüßige Kinder. Dazu sammelt Siebenhaar neben den Schuhen auch gut erhaltene Schultaschen, Rucksäcke und Schulartikel.

In Osteuropa gibt es noch immer Kinder, denen es an den notwendigsten Dingen fehlt. Foto: www.kinderschuhe-osteuropa.at

Die Wolfpassingerin erzählt weiter: „Ich bin schon fast seit Beginn dabei. Zu Beginn war es so, dass fertige Schuhpakete gesammelt wurden: Ein Paar saubere Schuhe, ein passendes Paar Socken und ein Kuscheltier kamen in einen Schuhkarton, dieser wurde beschriftet mit der Schuhgröße, ob Bub oder Mädchen, etc. Da aber erhebliche Unterschiede bei den Größen sind, hat es sich als effizienter erwiesen, die Kinder diverse Schuhe probieren zu lassen, damit sie ein passendes Paar bekommen.“

Daher sammelt sie Schuhe, Socken und Kuscheltiere getrennt. „Ich würde schätzen, dass bislang insgesamt zwischen 500 und 700 Paar Schuhe bei mir abgegeben wurden. Auch Schultaschen habe ich sicher schon 150 bis 200 gesammelt.“

Bis Ende März können die Kinderschuhe in der Sammelstelle Wolfpassing bei Michaela Siebenhaar, Rosengasse 15, nach vorheriger telefonischer Vereinbarung unter 0664/4541014 abgegeben werden. Die Schuhe werden vom Team der ehrenamtlichen Mitarbeiter abgeholt und in Oberösterreich (Regau) geordnet und schließlich nach Osteuropa gebracht und direkt vor Ort verteilt.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden