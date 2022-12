Erster Wolfpassinger Adventspaziergang kam sehr gut an

Werbung

Dabei waren einige Standln mit Basteleien und Kunsthandwerk sowie mit kulinarischen Köstlichkeiten geöffnet. An den vier Stationen fand man alles, was das Weihnachtsherz begehrt. Die Kinder konnten im Gasthaus Figl backen, bei den Pfadis basteln. Am Sonntagabend gab es die große Gewinnspielverlosung mit musikalischer Unterhaltung durch ein Bläserquartett der Königstettner Blasmusik.

