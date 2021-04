„Das war damals alles gar nicht so einfach“, erinnert sich Alois Obenaus. Er war 1972 Bürgermeister in Großriedenthal, als Ottenthal zwangsweise eingemeindet wurde.

Es gab in Ottenthal sogar eine Abstimmung, ob die Ortschaft zur Marktgemeinde Kirchberg oder zu Großriedenthal kommen sollte. Rund 80 Prozent der Bürger tendierten nach Kirchberg. Trotzdem wurden die Ottenthaler mittels Landesgesetz der Gemeinde Großriedenthal angegliedert.

Altbürgermeister Obenaus erinnert sich, dass es damals eine Vereinbarung mit Landeshauptmann Andreas Maurer gab. „Wenn es uns gelänge, Neudegg in unsere Gemeinde zu holen, dann würde es eine Verordnung zur Eingemeindung von Ottenthal geben.“

Der letzte Ottenthaler Bürgermeister Franz Berthiller wurde in Großriedenthal Vizebürgermeister und später von 1985 bis 1990 sogar Bürgermeister. In die Ottenthaler Ortspolitik mischten man sich von Großriedenthal aus nicht sehr ein.

Heute sind die Ottenthaler zweifellos froh, nach Großriedenthal gekommen zu sein. „Bei uns sind sie die zweitgrößte Katastralgemeinde, das wäre in Kirchberg nicht der Fall gewesen“, meint Großriedenthals Gemeindechef Franz Schneider schmunzelnd. Dass alle drei Orte eine Einheit bilden, zeigt sich am schönsten am Musikverein, der heute den Namen Musikverein Großriedenthal trägt.