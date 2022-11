Stimmen zu Katar 2022 im Bezirk Tulln: „Vorfreude ist getrübt“

Was erwarten passionierte Tullner Fußballfans von der Fußball-Weltmeisterschaft (WM) in Katar?

Christian Kern, Gebietsleiter Niederösterreich der Hypo-Bank, ist seit einigen Jahren als Funktionär aktiv in der Fußballszene tätig – bei der Copa Pele, den ehemaligen österreichischen Nationalteamspielern, und bei den FAK Allstars, der Legenden-Mannschaft der Wiener Austria. Er erwartet sich eine starke und interessante WM: „Es wurden einige spannende Vorrundengruppen ausgelost, am Ende denke ich aber, dass wieder die ‚üblichen Verdächtigen‘ – Argentinien, Brasilien, Deutschland, Frankreich oder Spanien – um den Titel spielen.“

Katar sei ein sehr „exotischer“ Austragungsort, da es keine typische Fußballnation ist. „Die negativen Geschichten rund um die Vergabe der WM und die Errichtung der Fußball-Stadien hinterlassen aber schon einen bitteren Beigeschmack, auch die riesigen Kühlanlagen am Spielfeldrand sind in Zeiten der Klimakrise ein fragwürdiges Thema“, ergänzt Kern.

Stadtrat Peter Höckner hofft auf spannende Spiele, sieht aber die Wahl von Ort und Zeitpunkt der WM sehr kritisch: „Favoriten sind für mich besonders die europäischen Spitzenmannschaften. Eine Fußball-WM in der Adventzeit gefällt mir eigentlich nicht sehr gut. Es gibt in Katar weder nachhaltige Investitionen und auch keinerlei Rücksicht auf ökologische Gesichtspunkte. Die FIFA hat hier eine ganz schlechte Entscheidung getroffen, was die Vorfreude auf die WM eher trübt.“

Ähnlich sieht das auch Robert Grill, Obmann des SV Würmla: „Es ist schon störend, dass die Weltmeisterschaft genau dort stattfinden muss und die Rahmenbedingungen die dort herrschen kann man nicht einfach auf die Seite schieben. Als großer lebenslanger Fußballfan kann ich mir die Weltmeisterschaft aber trotzdem einfach nicht entgehen lassen, wenn auch mit einem mulmigen Gefühl.“

Auch Tulln-Trainer Jürgen Fangmeyer sieht die Weltmeisterschaft kritisch, wird das Spektakel aber dennoch nicht verpassen: „Ich werde die WM sicher intensiv verfolgen. Der Austragungsort ist aber natürlich alles andere als ideal. Da hätten die Verbände sich aber einfach früher aufregen müssen, nämlich als die WM vergeben wurde.“

Zwiegespalten fällt die Meinung des Tulln-Trainers zum Zeitpunkt der Weltmeisterschaft aus: „Für die Spieler ist das eine enorme Belastung. Die Pausen werden immer kürzer, andererseits kriegen die natürlich eine entsprechende Entlohnung. Bei uns steht jetzt eine lange Fußballpause an. Die wird mit der Weltmeisterschaft jetzt durchaus günstig überbrückt.“

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.