Mehr Fahrrad im Alltag in Absdorf

Unter dem Vorsitz von Bürgermeister Franz Dam traf sich das Gemeinde21-Kernteam (zuständig für eine nachhaltige Gemeindeentwicklung, Anm. der Redaktion), um Projektfortschritte zu besprechen. Alltagsradfahren ist einer der G21-Schwerpunkte im Sinne der emissionsfreien Mobilität. Das G21-Kernteam organisierte eine Lastenrad-Schnupperaktion im Juni und den Wadl-Pass. Wer in Absdorf fleißig zu den Nahversorgern, Dienstleistern und Einrichtungen strampelt, nimmt mit seinem vollen Pass an der Gewinnverlosung am Pfarrkirtag am Sonntag, 10. September teil.

Am Samstag, 9. September, gibt es ein kostenloses E-Bike Training des ÖAMTC für Anfänger, Wiedereinsteiger und Kaufinteressierte in Absdorf. Neben theoretischen Inhalten rund um Ergonomie, Technik, Kauftipps und Bedienung liegt der Schwerpunkt auf praktischen Fahrübungen zur Unterstützung der Alltags- und Freizeitmobilität. Teilnehmen können alle Bewohnerinnen und Bewohner der Region Wagram mit Anmeldung am Gemeindeamt in Absdorf (02278/2203). Fünf Leihräder stehen zur Verfügung.

Neben den Anreizaktionen zum Radfahren im Alltag und neuen Radständern stehen als familienfreundliche Ziele noch der Spielplatz beim Ökoweiler, ein Motorikpark, drei Trinkbrunnen und ein neuer Wasserspielplatz beim Weberpark auf der Projekteliste.

Die Erneuerung des Bründls in der Absberger Kellergasse und die klimafitte Verbesserung des Heimatmuseums mit Dachausbau sind ebenso in Vorbereitung für eine Einreichung zu Förderung aus Mitteln der Dorf- und Stadterneuerung.