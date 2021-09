Der vierte Versuch die neue Tracht zu präsentieren ist vergangenes Wochenende an zwei Abenden geglückt. Seit September 2020 haben die Musikerinnen, Musiker und Sänger die Tracht bereits zuhause und warteten darauf, diese das erste Mal auszuführen. Nach dem Sektempfang hörten die Gäste ein buntes Programm mit unterschiedlichsten Werken.

Sowohl die Blasmusik als auch der Männerchor wurden neu eingekleidet - also insgesamt 104 Personen für knapp 100.000 Euro. Die digitale Trude und Maxl stellten die neue Tracht und deren Entstehungsgeschichte vor. Man wollte von der „dunklen Masse“ wegkommen. Entstanden ist eine farbenfrohe Tracht, angelehnt an die Farben der Gemeinde Tulbing (grün, gelb/gold, rot) sowie an das Gemeindewappen mit dem Mauritiuskreuz, das auch auf den Knöpfen und am Dragoner zu sehen ist. Schwarze Hose und weißes Hemd blieben gleich, das Firta wurde grün, das Gilet rot, die Krawatte gelb und das Sakko aus Lodenstoff grau mit grünen Akzenten. Neu ist auch der schwarze Stutzzylinder.

Infobox: Auszeichnungen

- NÖ Blasmusikverband: bronzene Verdienstmedaille (15 Jahre): Julia Wurzinger und Andreas Palowsy, silberne Verdienstmedaille (25 Jahre): Kassierin Renate Bruckner, goldene Dirigentennadel: Kapellmeister Markus Winkler

- NÖ Chorverband: bronzene Verdienstmedaille (20 Jahre): Gernot Pohl, silberne Verdienstnadel (60 Jahre): Ludwig Unterauer, siberne Ehrennadel (65 Jahre): Ludwig Gratzl und Josef Resch