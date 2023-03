Galerie AugenBlick Milan Rácek präsentierte neues Buch in Kirchberg

Kurator Wolfgang Giegler stellte in der Galerie am Marktplatz den Autor Milan Rácek und dessen neuestes Werk vor. Foto: Rapp, Günter Rapp

D er in Sitzendorf an der Schmida beheimatete Literat präsentierte sein neuestes Buch „Die Gespenster des Professor Kreps“ in der Galerie AugenBlick.