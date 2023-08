Das Beste aus 70 Jahren – die große Jubiläums-Blumenschau in Tulln

Alles begann 1953 mit einem Blumencorso am Hauptplatz in Tulln. In 70 Jahren entwickelte sich daraus die Internationale Gartenbaumesse Tulln mit Europas größter Blumenschau. 2023 wird die Tradition weitergeführt: Unter dem Motto „Das Beste aus 70 Jahren – die große Jubiläumsblumenschau“ werden die Höhepunkte der letzten sieben Jahrzehnte präsentiert: die besten Gärtnerinnen und Gärtner Österreichs arrangieren in der neuen Donauhalle aus 200.000 Blumen einzigartige florale Kunstwerke. Neben zahlreichen Sonderschauen präsentieren 450 Aussteller alles zu den Themen Garten und Pflanzen.

Unter dem Motto: Die besten Highlights der letzten 70 Jahre werden wunderschöne Märchen wie Alice im Wunderland, Harry Potter oder die Love Story floral erzählt. Vom amerikanischen Künstler Andy Warhol wird ein Bild, inspiriert von Frauenköpfen, in ein gigantisches Blütenmeer getaucht. Von Claude Monet wird der Seerosenteich von Giverny dargestellt. Aus den beiden Märchen 1001 Nacht sowie Schneewittchen werden die Figuren lebensgroß in voller Blütenpracht gezeigt. Weiter geht es mit einer floralen Weltreise nach Afrika und Australien sowie in die Welt der Tiere zu einem Einhorn. Der Blumencorso rundet die Highlights der letzten 70 Jahre formvollendet ab.

Zahlreiche Sonderschauen werden präsentiert: Praskac – das Pflanzenland, Rosenschau vom Gärtner Starkl, „Zeitreise in der Landwirtschaft“ – von der Landwirtschaftskammer NÖ, Kittenberger Erlebnisgärten und die Gemüse Show „Der Marokkanische Garten“.

In der Halle 8 dreht sich alles rund um die ORF NÖ-Bühne und um das handwerkliche Können der grünen Branche. Die Besucher erwartet ein buntes Programm wie Floristen Shows, Gärtnertipps von ORF Gärtnern oder Kinderblumenstecken. Unter dem Motto: „Grüne Heldinnen und Helden sind gefragt“ soll bei jungen Menschen das Interesse für grüne Berufe der Gartengestalter und Floristen geweckt werden.

Das Sortiment beherbergt alles, was man für den Garten benötigt

Auf der Gartenbaumesse Tulln informieren erfahrene Gartengestalter rund um die Themen Planung, Gartengestaltung, Pflanzen, Ausstattung und Pflege des Gartens. Naturpools runden den Wohlfühlgarten ab, aber auch herkömmliche Pools, Gartengeräte, Gartenwerkzeuge, Gartenbeleuchtung, Gartengestaltung, Gartenmöbel, Carports, Blumentöpfe, Sommer- und Wintergärten, Beschattungssysteme, Bewässerungssysteme, Gartendekoration und natürlich Pflanzen, allen voran Blumen, werden von den vielen verschiedenen Ausstellern bei der Gartenbaumesse abgedeckt.