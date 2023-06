Frischer Wind beim Musikverein Würmla

„Am 20. April starteten wir ein Projekt, das frischen Wind in den Verein bringen sollte. Wir wollten die jungen Talente aus der Musikschule an den Verein heranführen und luden sie zum gemeinsamen Musizieren ein“, berichtet der Musikverein Würmla. Bereits bei der ersten Probe konnte man die Energie und den Tatendrang der Jungmusikerinnen und Jungmusiker spüren. Mit Clemens Schnitzer fand sich ein neuer Jugendbeauftragter und Kinderpädagoge.

Ziel des Projektes war, neben der Einbindung in den Verein, ein gemeinsames Konzert. Christoph Gutscher, Johannes Haidegger und Franzi Haidegger erarbeiteten mit der Stammkapelle Stücke für diesen Auftritt.

Nun war es so weit. Das diesjährige Gartenkonzert stand unter dem Motto "United for the Future" und war ein Gemeinschaftsprojekt der Jungmusiker und der Stammkapelle. Jungmusiker kann man auch über 40 noch sein, bewies Christoph "Schisch" Simoner, der vom Flügelhorn auf die Tuba wechselte. Ihn mitgezählt saßen beim ersten Stück 23 "Junge" im Orchester. Hier gab es auch noch Unterstützung durch die Bläserklasse der Volksschule Würmla. Durch das Programm führte Clemens Schnitzer, Christoph Gutscher und Johannes Haidegger dirigierten.

Die Jungmusikerinnen und Jungmusikern wählten selbst, wie sie in Zukunft heißen wollen. Die Entscheidung fiel auf "Die musikalischen Mähdrescher".

Der Musikverein Würmla dankt Pfarrer Josef Baltenau für die Benützung des Pfarrgartens und allen Besucherinnen und Besuchern denn: "Der Applaus ist das Brot des (Jung)Musikers".