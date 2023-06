Region um Tulln auf tollen Touren radelnd erkunden

„Ab in den Sattel und auf nach Niederösterreich,“ so lädt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner alle Radbegeisterten ein, die Radregion entlang der Donau und ihre Gärten zu entdecken. „Radfahren erlebt zurzeit einen ungebremsten Höhenflug. Hier spielt der Donauradweg als internationales Aushängeschild, natürlich eine große Rolle für Niederösterreich. Aber auch die Radrouten, die vom großen Strom abzweigen und tiefer in die Landschaft eintauchen, bringen einen Mehrwert für alle Radbegeisterten, da sie Niederösterreich in einer noch größeren Vielfalt entdecken können“, sagt Mikl-Leitner weiter.

„Für die ökologische Gartenstadt Tulln war es naheliegend, die Themen Rad und Garten zu kombinieren und gerade hier ein neues Angebot zu entwickeln. Denn die Region hat hier viel zu bieten“, erklärt Bürgermeister Peter Eisenschenk dazu.

Drei Touren verbinden Wagram, Donauraum und Traisental

Die drei neuen Gartenradtouren gehen von der Gartenstadt Tulln aus und verbinden die Weinlandschaft des Wagram, den Donauraum und die Flusslandschaft an der Traisen. Schaugärten und Gartenerlebnisse warten ebenso darauf entdeckt zu werden, wie Aulandschaften und das eine oder andere Baumkunstwerk. Die Pappel-, Sonnenblumen- und Rosentour sind nach Pflanzen benannt, die entlang dieser Tour besonders oft anzutreffen sind.

Bernhard Schröder, Peter Eisenschenk, Johanna Mikl-Leitner und Franz X. Hebenstreit bei der Gartenradtouren-Eröffnung vor der Übersichtstafel. Foto: Donau NÖBarbara Elser

Der perfekte Startpunkt für alle drei Touren ist der Gästehafen in Tulln. Hier befindet sich auch eine Übersichtstafel mit einer kurzen Beschreibung und den QR-Codes zur detaillierten Streckenführung. Somit steht dem Radvergnügen nichts mehr im Wege. „Die Donauregion in Niederösterreich ist geprägt von landschaftlichen Gegensätzen, aber durch die Donau dennoch eng miteinander verbunden. Ebenso führen die Gartenradtouren in unterschiedliche Gegenden und laden die Radfahrerinnen und Radfahrer ein, Neues zu entdecken. Dabei den großen Strom immer wieder im Blick,“ macht Geschäftsführer Bernhard Schröder (Donau NÖ Tourismus GmbH) Lust auf die neuen Radtouren.