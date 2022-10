Dank „Tree Running“: Tullner Schüler pflanzen Bäume

Kürzlich haben die Stadtgärtner 104 Jungbäume eingepflanzt, die von „Natur im Garten“ im Zuge des diesjährigen „Tree Running“-Laufes gespendet wurden.

Während der Natur im Garten-Baumpflanzwoche griffen Schüler der Volksschule 2 den Gärtnern ein wenig unter die Arme und setzten 36 Jungbäume im Wasserpark bei der Seerosenbrücke und der Tullnbachlände - in der Nähe der dortigen Spielplätze - ein. Dafür wurden heimische Baumarten aus Niederösterreich, wie Kriecherl, Hainbuchen und Wildapfelbäume ausgewählt. Die restlichen 68 Setzlinge pflanzten die Stadtgärtner im Forst der Stadtgemeinde an.

Vergangenen Frühling hatte Natur im Garten zum virtuellen „Tree Running“-Lauf aufgerufen, an dem 12.829 Personen in NÖ teilgenommen haben. Für jeden einzelnen spendete Natur im Garten einen Setzling an die jeweilige Heimatgemeinde. In Tulln gab es 104 Teilnehmer, daher konnten die Stadtgärtner nun zur besten Zeit für Neuauspflanzungen 104 Bäume einsetzen.

Die Gartenstadt Tulln kümmert sich derzeit um rund 14.000 Bäume, alleine dieses Jahr kommen 276 neue Bäume dazu.

Baum? Sehr gut, setzen!

