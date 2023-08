Herbstliche Schaugartentage in Tulln

Die Gartenstadt Tulln ist zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis für Gartenfreunde. Gerade im bevorstehenden Herbst verzaubern unter anderem die „Garten Tulln“ sowie die liebevoll gepflegte Donaulände mit einmaligen Farbenspielen von golden glänzend bis tiefrot leuchtend.

Die optimale Gelegenheit, um die Gartenstadt in ihrem schönsten Herbstkleid zu besuchen, sind die NÖ Schaugartentage. Am Wochenende des 16. und 17. Septembers laden die Gartenstadt Tulln und ihre Partner ein letztes Mal dieses Jahr zu informativen und inspirierenden Erlebnissen unter dem Blätterdach.

Programm der NÖ Schaugartentage

Los geht es am Samstag mit einem Stadtspaziergang durch Tulln und Informationen zur Verwandlung des Nibelungenplatzes in einen „klimafitten“ Grünraum. Die Tour dauert von 14 bis 15.30 Uhr, Treffpunkt ist die Tourismusinfo am Minoritenplatz. Erwachsene zahlen zehn Euro, Schüler fünf. Um telefonische Anmeldung unter 02272 67566 wird gebeten.

Am Sonntag gibt es eine Kräuterwanderung in Tulln, Treffpunkt ist das Aubad (Haupteingang). Die Wanderung dauert von zehn bis zwölf Uhr, Erwachsene zahlen zehn Euro, Kinder unter zwölf Jahren fünf Euro. Interessierte müssen sich bis 14. September unter 0664 3430490 anmelden.

Die restlichen Veranstaltugen finden an beiden Tagen statt: So etwa die Führung durch den Garten „Rainbowsend“ der Familie Weber in Langenlebarn (Bahnstraße 19). Hier kostet der Eintritt fünf Euro, Kinder zahlen nichts. Der Garten ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Auch auf der Garten Tulln gibt es „Herbstzauber“ von 9 bis 18 Uhr. Schließlich kann man sich von 10 bis 19 Uhr im Wasserpark Tulln ein Kanu oder Tretboot - jeweils um 14 respektive 16 Euro pro Stunde - ausborgen.