Gartenstadt Tulln machte ihrem Namen alle Ehre

Und das im wahren Sinne des Wortes – über die Garten Tulln, den Wasserpark, die Donaulände und den Privatgarten „Rainbowsend“ der Familie Weber in Langenlebarn konnten sich Interessierte an einem breiten Angebot freuen. Die Stadt präsentierte sich so als eine einzige große sehenswürdige Gartenanlage und als lebenswertes Gesamterlebnis.

Besonders die Garten Tulln hatte sich mit einem an Kindern orientierten Programm Mühe in der Vermittlungsarbeit gegeben. Sportliche Aktivitäten, aber auch lehrreiche Vorträge brachten den Junggärtnern Interessantes rund um die Natur näher. Für die älteren Semester standen Führungen durch die offenen Schaugärten, ein Gartenfrühstück und eine Kräuterwanderung auf dem Programm.

