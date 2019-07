Der charismatische Gartenprofi Josef Starkl schaut ab 17. August in „Gartln mit Starkl“ immer samstags ab 18.40 Uhr im ServusTV in die schönsten Privatgärten Österreichs. Er spricht mit den Besitzern über die Leidenschaft am Garteln und fachsimpelt humorvoll über den richtigen Umgang mit Pflanzen.

Für alle Hobbygärtner unter den Zuschauern hat er viele praktische Tipps und Gärtnerweisheiten parat, rund um Gartenpflege- und Gestaltung – vom Englischen Garten über Kinderparadiese bis zu absoluten Design-Hinguckern.

„Es gibt keine Arbeit in der Baumschule, die ich nicht selbst schon einmal gemacht habe, denn nur dadurch weiß man auch, wie es geht.“ Josef Starkl

Vom Gartentraum zum Traumgarten, lautet Starkls Devise.

In der ersten Sendung besucht Josef Starkl den preisgekrönten Garten von Uschi und Herbert Weber in Langenlebarn, unweit der Rosenstadt Tulln. Die Webers nennen ihren privaten Schaugarten „Rainbows End“.

Es ist ein bunter, langer Streifen mit unterschiedlichen Themen mehrerer Gartenräume, die mit Mauern, Spalieren und Pergolen getrennt sind und durch Türen und Tore besonderen Reiz und Intimität gewinnen.

Uschi Weber erinnert sich, wie alles begann: „Als wir diesen Garten sahen, bestand er nur aus einer ungepflegten Wiese, einem kaputten Apfelbaum und ein paar Waschbetonplatten. Da war klar: Hier wollten wir bleiben und unserer Gartenleidenschaft freien Lauf lassen.“

Seit seinem 15. Lebensjahr übt Josef Starkl den Beruf des Gärtners aus: „Es gibt keine Arbeit in der Baumschule, die ich nicht selbst schon einmal gemacht habe, denn nur dadurch weiß man auch wirklich, wie es geht“, ist er überzeugt. Heute führt Starkl nicht nur eine Gärtnerei und Pflanzenproduktion, sondern auch einen erfolgreichen Versandhandel. Mit Josef Starkls Fachwissen und seinem unverwechselbaren Humor entsteht ein unterhaltsames Tutorial für Garten-Anfänger und fortgeschrittene Hobbygärtner.