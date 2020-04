Zeljko Gasperov, der zu Beginn seiner Karriere im kroatischen Junioren-Nationalteam spielte, hat sich um den UHC bereits große Verdienste erworben. 1993 wechselte er vom ESV St. Pölten zum UHC Tulln, an dessen Aufstieg in die Staatsliga A er maßgeblichen Anteil hatte. 1998 führte er den Verein zum ersten Cupsieg der Vereinsgeschichte. Auch noch mit 40 Jahren war er Dreh- und Angelpunkt im Spiel. Sein Zusammenspiel mit Kreisläufer Laci Tarhai ist legendär.

1999 war Gasperov erstmals Trainer des UHC Tulln. Im selben Jahr wechselte er zum UHK Krems, den er 2001 zurück in die HLA führte. Als Trainer von Hollabrunn schaffte er 2006 den Aufstieg in die Bundesliga.

2008 feierte Gasperov als Trainer und sportlicher Leiter der Damen-Mannschaft sein Comeback in Tulln (Platz sechs in der WHA war der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte), veränderte sich aber bereits 2009 in Richtung Stockerau, wo er die Herren trainierte. 2012 folgte er abermals dem Ruf des UHC Tulln (Trainer der Landesliga-Herren). Im März 2013 feierte er mit fast 54 Jahren sein Comeback als Spieler.

Im Jahr 2014 trat er als Herren-Trainer zurück. Seit 2017 trainiert Gasperov wieder die Tullner Damen. Es war sein viertes Comeback in Tulln, nachdem er im Jahr 2017 die MAG Fivers im Damen-Cup zu einem sensationellen 18:17-Finalsieg gegen Hypo gecoacht hatte. Es war ein historischer Sieg und das Ende einer unglaublich langen Serie: Die Südstädter hatten zuvor 29 Mal in Folge den Österreichischen Cup gewonnen.

Wer Zeljko Gasperov als Trainer der Damenmannschaft folgt, steht noch nicht fest.