Gelungenes Gassenfest in der Halterkreuzgasse in Michelhausen

Zu einem Gassenfest trafen sich vor kurzem die Bewohnerinnen und Bewohner der Halterkreuzgasse in Michelhausen. Initiiert wurde das Gassenfest von Karin Widermann, selbst seit Anfang 2022 in der Halterkreuzgasse zuhause: „Die Idee, ein Gassenfest zu machen, wurde sofort von allen Nachbarinnen und Nachbarn mit großer Begeisterung aufgenommen. Einander kennenzulernen, sich auszutauschen und miteinander schöne Stunden zu verbringen, haben in unserem Grätzl sowohl Groß als auch Klein sehr genossen!“

Auch Bürgermeister Bernhard Heinl ließ sich das Fest nicht entgehen und stattete der Gassengemeinschaft einen Besuch ab. „Ich bin dankbar für diese Initiative, weil sie das Zusammenkommen und das Zusammenleben in unserer Gemeinde stärkt. Eine gute Nachbarschaft lässt sich nicht von oben verordnen, sondern entsteht durch die Menschen vor Ort.“