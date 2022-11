Gault&MIllau: Süddeck Tulln bietet schönstes Ambiente

Vollbild

Das Süddeck überzeugte mit dem Ambiente, aber auch mit seiner Speisekarte und seinem Getränkeangebot die Tester von Gault&Millau. Florian Schagerl nahm den Ambiente Award für das Restaurant Süddeck entgegen. Toni Mörwald bleibt mit seinen vier Hauben in seinem „Toni M.“ in Feuersbrunn im Bezirk laut Gault&Millau an der Spitze. Marco Gangl erkochte im Himmelreich auf Anhieb drei Hauben – genauso viele wie sein Vorgänger. Doch das soll erst der Anfang sein, der ambitionierte Koch will noch mehr.

