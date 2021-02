Viele langjährige Gäste des Gasthofs Heiß können es immer noch nicht glauben, dass das Traditionsgasthaus direkt am Kreisverkehr am Beginn der Neustifter Straße für immer seine Pforten geschlossen hat.

Der Gasthof wurde ab 1934 vom Großvater Franz Heiß, welcher nebenbei eine Bauernwirtschaft mit Kühen, Schweinen, Pferden und Hühnern besaß, geführt. Josef Heiß‘ Vater Josef übernahm im Jahre 1968 den gesamten Betrieb, woraufhin der spätere Gasthof ausgebaut wurde. Damals entstanden die Fremdenzimmer, der Speisesaal sowie der Grillhendlheurige.

Diese äußerst beliebte Einrichtung wurde 1975 eröffnet. Im selben Jahr verunglückte Heiß sen., der Betrieb wurde danach von Hermine Heiß weitergeführt. Seit 1985 schließlich – also genau 35 Jahre – leitete Josef Heiß gemeinsam mit Gattin Andrea den Gastgewerbebetrieb.

Corona-bedingt entschloss sich Familie Heiß bereits Anfang November des Vorjahres, den Gasthof für immer zu schließen. „Geplant war die Schließung eigentlich fürs Jahresende 2020, aber dann ist es doch früher geworden“, so Jungpensionist Josef Heiß. Man hatte auch Abschiedsfeiern geplant gehabt, aber daraus ist leider nichts mehr geworden.

Schließung ist für die Gemeinde schlimm

Für Kirchbergs Bürgermeister Wolfgang Benedikt ist das Ende des Gasthofs Heiß vor allem deshalb besonders schlimm, weil dort ein großer Veranstaltungssaal vorhanden war. „Mit Josef Heiß sperrt eine echte Kirchberger Institution zu“, bringt es der Gemeindechef auf den Punkt. „Das hinterlässt in der ganzen Gemeinde eine große Lücke.“

Gleichzeitig weist Wolfgang Benedikt aber darauf hin, dass es sehr wohl weitere hervorragende gastronomische Betriebe in der Marktgemeinde Kirchberg gibt.

Neben dem Gasthaus Ehn und dem Gut Salomon in Oberstockstall steht das Kirchberger Weritas für Gäste bereit. Gastronomisch betreute Veranstaltungssäle sind die Wagramhalle in Kirchberg und der Fisch & Gut Stadel in Sachsendorf.

Was aus dem stattlichen Anwesen des Gasthofs Heiß werden wird, darüber gab Gastwirt i.R. Josef Heiß der NÖN Auskunft. Von einem privaten Investor wurde die Liegenschaft gekauft, Tiefgarage, Geschäftslokal und Wohnungen sollen entstehen.