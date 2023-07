PI Atzenbrugg feierte 80er eines ehemaligen Kollegen

Gruppeninspektor i. R. Ludwig Reiter lud zum Heurigen ein, um seinen schon etwas zurückliegenden 80. Geburtstag mit beruflichen Weggefährten nachzufeiern. Kollegen des Ruhestandes, ehemalige Vorgesetzte, aber auch aktive Kollegen, die mit „Wickerl“ Reiter noch Dienst versehen hatten, kamen sehr gerne der Einladung nach.

Ludwig Reiter trat am 1. September 1963 in die österreichische Bundesgendarmerie ein, wurde zum Gendarmerieposten Tulln ausgemustert und am 1. April 1967 zum Gendarmerieposten Atzenbrugg versetzt. Schließlich versah er von 1. Oktober 1973 bis zu seiner Ruhestandsversetzung mit 1. März 2002 auf dem ehemaligen Gendarmerieposten Zwentendorf seinen Dienst.

Er war ein Beamter der alten Schule und ein Vorbild für seine jungen Kollegen. Er zeigte vor, dass man ein Teil der Bevölkerung ist, wie man mit ihr umgeht und trotzdem das Rechtswesen vertreten kann. Er war bzw. ist in der Bevölkerung nach wie vor sehr bekannt und geschätzt.

An diesem lauen Sommerabend wurde über die alten Zeiten, einige einschneidende Ereignisse, wie die großen Demos im Zuge des Atomkraftwerkbaues und der anderen damaligen Kraftwerksbauten, aber auch über so manche zwischenmenschlichen Gegebenheiten gesprochen.