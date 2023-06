Gartenradtour mit Lkw-Beigeschmack: Gefährliche Strecke an der B1

Schon mehrmals hat die NÖN über die drei neuen Gartenradtouren, die Tulln mit der Weinlandschaft des Wagram, der Flusslandschaft an der Traisen und dem südlichen Tullnerfeld verbinden, berichtet. „Für die ökologische Gartenstadt Tulln war es naheliegend, die Themen Rad und Garten zu kombinieren und gerade hier ein neues Angebot zu entwickeln. Denn die Region hat hier viel zu bieten“, sagte Bürgermeister Peter Eisenschenk erst vergangene Woche in einer Presseaussendung von Donau Niederösterreich Tourismus.

Die rund 80 Kilometer lange Rosentour führt von Tulln über Zwentendorf und Atzenbrugg nach Sieghartskirchen, weiter nach Staasdorf und über Tulbing, Königstetten, St. Andrä-Wördern nach Greifenstein, bevor man über den Donauradweg wieder nach Tulln zurückkehrt, und sie verspricht: Schaugärten in unterschiedlichen Facetten einerseits und die wilde Aulandschaft andererseits.

Eine Bundesstraße als Radweg?

Umso mehr entsetzt dann die Streckenführung dieser Radtour. Sobald man den Donauradweg verlässt, ist man hauptsächlich auf teilweise stark frequentierten Straßen unterwegs. Der negative Höhepunkt sind neun Kilometer auf der B1 zwischen Atzenbrugg und Sieghartskirchen. Wenn da die Sattelschlepper vorbeifahren, ist das wirklich kein schönes, für Kinder vermutlich ein gefährliches Erlebnis. Und es verwundert besonders, weil es großteils in unmittelbarer Nähe zu den Straßen bestehende Radwege gibt, die man einbinden könnte. Aber auch in Tulbing, Königstetten und Wolfpassing fährt man mitten durch die Orte und dazwischen auf den verkehrsreichen Verbindungsstraßen.

Die NÖN hat bei Donau Niederösterreich Tourismus nachgefragt, wie man darauf kam, den Verlauf der Tour so zu wählen. „Wir wissen, dass die derzeitige Rosentour-Streckenführung zwischen Atzenbrugg nach Sieghartskirchen dringend verbessert werden muss“, informierte Content & PR-Managerin Barbara Elser. Und weiter: „Die Donau Niederösterreich Tourismus GmbH nimmt diese Rückmeldungen und die Sicherheit der Radfahrerinnen und Radfahrer sehr ernst und arbeitet bereits an einer Alternativroute. Eine ideale Streckenführung wird in Abstimmung mit den Gemeinden erarbeitet und soll auf teilweise bestehende Radwege verlegt werden. Es wird eine neue Beschilderung geben, die in den Sommermonaten fertig sein soll.“

Fehlende Schilder fordern den Orientierungssinn

Apropos Beschilderung, da besteht auch noch Verbesserungspotenzial. Bei einigen wichtigen Kreuzungen auf der Rosentour fehlt die Hinweistafel und man muss sich auf seinen Orientierungssinn verlassen. Auswärtige Gäste werden wohl öfter rätseln, wo es weitergeht.

Denn in der bereits erwähnten Presseausendung meint Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Aber auch die Radrouten, die von der Donau abzweigen und tiefer in die Landschaft eintauchen, bringen einen Mehrwert für alle Radbegeisterten, da sie Niederösterreich in einer noch größeren Vielfalt entdecken können.“

Damit auch die Rosentour zu einem schönen Erlebnis wird, gibt es noch einiges zu ändern.