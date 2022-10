Blackout in Großweikersdorf? „Wir wissen, was zu tun ist“

Bereits seit einigen Jahren beschäftigen sich die politischen Gremien der Marktgemeinde mit der Vorsorge für den Ernstfall eines Blackouts. Dies hob vor einigen Wochen bereits Gemeindebundpräsident Johannes Pressl bei einer Pressekonferenz des Zivilschutzverbandes lobend hervor, die NÖN berichtete:

Blackout & Co. Initiative „Sicher daheim“: Pressekonferenz in Großweikersdorf

Doch welche Maßnahmen wurden konkret gesetzt?

Im Mittelpunkt steht die Versorgung der kritischen Infrastruktur mit Strom und Treibstoff. Das neu gebaute Gemeindezentrum, wo sich auch der Krisenstab befindet, ist bereits mit einem externen Notstromanschluss ausgestattet, das zugehörige Aggregat wurde bestellt. Die Versorgung der Kläranlage ist durch ein entsprechendes Gerät gesichert und für die Wasserversorgung stehen zwei mobile Aggregate bereit.

Besonders wichtig für die Bevölkerung sind die Info-points in den Katastralgemeinden. Diese befinden sich in den Feuerwehrhäusern (bzw. in Wiesendorf im Dorfzentrum) und dienen als Anlaufstelle für die Bürger. Künftig sollen diese auch mit Funk oder Fixleitungen zur Aufrechterhaltung der Kommunikation ausgestattet werden. Sollten witterungsbedingt Notquartiere benötigt werden, steht dafür die Sporthalle in der Volksschule zur Verfügung.

„Unser Vorteil ist, dass wir uns schon sehr lange mit dem Thema beschäftigen“, gibt sich Bürgermeister Alois Zetsch zuversichtlich: „Daher wissen wir, was zu tun ist.“

