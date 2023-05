Sieghartskirchen: Spannende Einblicke in die Religionsgeschichte

Die Gemeindebücherei Sieghartskirchen freut sich, dass ab sofort eine Auswahl an Sachbüchern von Roland Rozum entlehnt werden kann. Der in Wien geborene und in Elsbach lebende Autor beschäftigt sich seit Jahrzehnten intensiv mit der Geschichte der Antike und des Mittelalters sowie mit der Entstehung der drei großen monotheistischen Weltreligionen.

Die Werke von Roland Rozum stellen das Thema "Geschichte in der Religion" in den Mittelpunkt und bieten eine umfassende Auseinandersetzung mit dieser Thematik. Die Gemeindebücherei Sieghartskirchen stellt nun folgende Titel zur Verfügung:

"Moses & Co - Historische Betrachtungen zum Alten Testament"

"500 Jahre - Frühchristen und ihre Zeitgenossen"

"Gläubige und Ungläubige im Mittelalter"

"Mythen und Religionen der Antike"

"Ein Thema in vielen Fassungen - Historische Betrachtung der Evangelien"

"Von der Reformation zur Revolution - Glaubenskampf und Aufklärung"

"Der Kalender - Feste, Brauchtum und Symbole"

"Roms Caesaren - Götter im Wandel der Macht"

"Who is Who der Antike"

"Geheimnisvolle Geschichte" (in Ausarbeitung)

„Wir freuen uns, Ihnen die faszinierenden Werke von Roland Rozum vorstellen zu können. Seine Bücher bieten eine einzigartige Perspektive auf die Geschichte der Religionen. Ich danke Herrn Rozum herzlich für die Schenkung der Bücher und lade alle Bürgerinnen und Bürger ein, in die Welt der Religionsgeschichte einzutauchen“, so Bürgermeisterin Josefa Geiger

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.