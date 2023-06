Zwentendorf präsentierte neues Leitbild

In den letzten drei Jahren erarbeitete die Marktgemeinde Zwentendorf das neue Gemeindeleitbild anhand der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) in einem Bürgerbeteiligungsprozess. Unter großer Beteiligung der Bevölkerung wurde bei einem Spaziergang mit fünf Stationen durch Zwentendorf das Gemeindeleitbild präsentiert.

"Ein Gemeindeleitbild definiert eine große Vision mit Leitsätzen und konkreten Zielen für die nächsten Jahrzehnte und gibt dadurch auch Klarheit, wofür finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden und wohin sich die Gemeinde entwickeln soll,“ beschreibt Bürgermeisterin Marion Török diesen großen Schritt der Marktgemeinde. „Weiterführend arbeiten wir an der örtlichen Raumplanung mit der Erstellung eines örtlichen Entwicklungskonzeptes. Daher war es von Anfang an klar, dass die Gemeindebürger in die Erarbeitung des neuen Leitbildes miteinbezogen werden,“ erläutert Bürgermeisterin Marion Török den Prozess der Leitbilderstellung.

Ein gelungenes Fest

Eine Fanfare von Andi Marschall eröffnete die Feier am Kirchenplatz. Auf fünf Stationen berichteten Gemeinderäte über die 17 Ziele und ihre Maßnahmen, die in der Marktgemeinde umgesetzt werden sollen. Geführt wurde der Spaziergang von Florian Leregger, Institut für Umwelt, Friede und Entwicklung. Schätzfragen und ein Gewinnspiel werteten die Veranstaltung auf. Ein Höhepunkt war ein gemeinsames Bemalen des SDG-Kreises auf dem Rathausplatz.

Gemeindeleitbild als Handlungsanweisung

Das Gemeindeleitbild soll die Handlungsanweisung für jede politische und persönliche Entscheidung in der Gemeinde sein. Es ist die gemeinsame Verschriftlichung der zukünftigen Ziele mit abgestimmten Maßnahmen, um diese Ziele zu erreichen und soll Gültigkeit bis 2040 haben. Dieses neue Gemeindeleitbild ersetzt das alte aus dem Jahr 1999. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung – in der Agenda 2030 zusammengefasst – beschreiben den globalen Plan zur Förderung nachhaltigen Friedens und Wohlstands und zum Schutz unseres Planeten.