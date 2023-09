NEOS gründen Ortsgruppe in Großweikersdorf

In Großweikersdorf hat sich rund um den 50-jährigen Alexander Hofmann ein NEOS-Team gegründet. Ziel ist der Antritt bei der für 2025 geplanten Gemeinderatswahl und der Einzug in den Gemeinderat. „Mit frischem Wind wollen wir unsere Gemeinde nach vorne bringen. Verbesserungsbedarf gibt es beispielsweise bei der Mobilität, beim Angebot zur Gesundheitsvorsorge und im Umweltschutz. Es braucht mehr Mut und Tempo beim Ausbau von erneuerbaren Energien und die Unterstützung seitens der Gemeinde bei der Gründung einer Energiegemeinschaft. Großweikersdorf muss zu einem klimafitten Vorreiter in der Region werden“, skizziert Hofmann.

Der Familienvater setzt zudem auf mehr Bürgerbeteiligung. Bei regelmäßigen Treffen wolle er in einen Austausch treten: „Die Bürgerinnen und Bürger sollen nicht das Gefühl haben, dass über ihre Köpfe hinweg entschieden wird. Ihre Meinungen und Ideen sind wichtig zur weiteren Verbesserung in unserer schönen Gemeinde. Ich lade alle ein, sich gemeinsam mit uns für die Zukunft von Großweikersdorf einzusetzen.“

Die Landesparteivorsitzende Indra Collini gratuliert dem neuen Team und freut sich über den Zuwachs: „Die vielen neuen Teams sind ein starkes Signal in Richtung der Gemeinderatswahlen. Ich freu mich, wenn immer mehr Menschen aufstehen, Verantwortung übernehmen und ihre Gemeinden mitgestalten wollen“, so Collini, die als Ziel für die bevorstehenden Gemeinderatswahlen den Antritt in 70 Gemeinden ausgibt.