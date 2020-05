Die Gemeinderatssitzung fand diesmal im Stalltheater unter Ausschluss der Öffentlichkeit und mit einer geringeren Anzahl an Gemeinderatsmitgliedern statt.

Der Rechnungsabschluss 2019 wurde vom Prüfungsausschuss mit Vorsitzender Gabriele Zeman als sachlich und rechnerisch richtig festgestellt. Weiters ist die Umsetzung des Projekts „Mobilität neu denken - Tullnerfeld“ im Laufen. Dabei fallen für Königstetten, Tulbing und Judenau je 20 Prozent (400 Euro pro Monat x 25 exkl. USt) und für Tulln 40 Prozent der Kosten an. Den ersten Testlauf soll es voraussichtlich im September in Tulln geben.

Spielbetrieb wird vielleicht eingestellt

Bürgermeister Roland Nagl berichtete, dass sich der Sportverein Königstetten in den vergangenen Monaten mehrfach an seine Mitglieder gewandt und um tatkräftige Unterstützung gebeten hat, damit das Vereinsleben aufrechterhalten werden kann. Die Personen des amtierenden Vorstandes möchten aus persönlichen und beruflichen Gründen ihre Funktionen abgeben. Für Mitte Mai wird dazu eine Generalversammlung anberaumt. „Unser Sportverein bildet bis dato mit dem SK Lugus Tulbing eine Spielgemeinschaft. Die Nachbarn streben eine Fusion der beiden Vereine an. Dazu liegt ein Schreiben des Tulbinger Obmanns Gerald Weiss vor. In dem ist allerdings festgehalten, dass eine Übernahme der Fixkosten für den Königstettener Platz in der Höhe rund 15.000 Euro (Platzpflege und Instandhaltung, Betriebskosten, Strom – Flutlicht etc.) vom „neuen“ Verein nicht getragen werden kann.“ Außerdem können auch keine Personen namhaft gemacht werden, die im „neuen“ Verein Funktionen übernehmen könnten. „Sollte sich bei der Generalversammlung keine Lösung auftun, würde der SV Volksbank Königstetten mit dieser Saison den Spielbetrieb einstellen“, informierte Nagl.

Weiters äußerte sich der Bürgermeister bezüglich den Corona-Maßnahmen in der Gemeinde: „Auch während der Ausgangseinschränkungen war die Kinderbetreuung in Schule und Kindergarten sichergestellt, obwohl eigentlich kaum Bedarf war. Momentan werden in der Schule etwa eine Handvoll Kinder und im Kindergarten etwa 20 Kinder betreut.“

Es werde eine Öffnung des Gemeindeamtes bis spätestens 15. Mai angestrebt. Das Gemeindesammelzentrum ist wieder im Regelbetrieb (Wechseldienst mit Muckendorf), es werden maximal fünf Personen (Maskenpflicht!) hinein gelassen. Die Spielplätze in der Gemeinde bleiben weiterhin geschlossen. Gesperrt wurde auch der Parkplatz Dopplerhütte . Von der Polizei wurden Versammlungen von Motorradfahrern festgestellt. Die Bezirkshauptmannschaft hat das Einvernehmen mit dem Eigentümer hergestellt, die Arbeiten wurden von den Gemeindearbeitern durchgeführt. Für Bürgermeister Roland Nagl sei es „verlockend, diese Sperre aus Gründen der Akustik aufrecht zu halten.“

Parkbad wird öffnen, aber später als üblich

In Abstimmung mit dem Obmann des Badausschusses Walter Grabler wurden die Vorbereitungen für die Inbetriebnahme des Parkbades begonnen. Roland Nagl wies darauf hin, dass wenn das Bad geöffnet werden darf, es zu Zugangsbeschränkungen und besonderen Hygienemaßnahmen kommen werde. Auch die Eintrittspreise insbesondere der Saisonkarten werden angepasst.

Bei den Gemeindefinanzen ist in den kommenden Monaten mit einem erheblichen Einnahmenausfall im Hinblick auf Kommunalsteuer und Abgabenertragsanteile zu rechen.

Somit solle man Ausgaben, wie etwa Subventionen, einschränken.

Es ist in diesem Jahr den Vereinen und auch den Feuerwehren ein Maibaumaufstellverbot auferlegt worden. „Trotzdem werde es aber heuer einen Maibaum, den die Gemeinde aufstellen wird, geben“, informierte Nagl.