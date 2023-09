Grafenwörth: Alfred Riedl bleibt als Bürgermeister fest im Sattel

Es hat sich wieder einmal bewahrheitet: Angekündigte Revolutionen finden zumeist nicht statt. War im Vorfeld der Sitzung des Grafenwörther Gemeinderates noch von möglichem Rücktritt Alfred Riedls als Bürgermeister seiner Heimatgemeinde gemunkelt worden, so zeigte sich klar: Der ÖVP-Gemeindechef ist kampfeslustig wie eh und je.

Die gegen ihn vorgebrachten Anschuldigungen dubioser Grundstücksdeals seien falsch, er werde „alle, die in diesem Zusammenhang in Grundbücher geschaut und Amtsmissbrauch betrieben haben, zur Verantwortung ziehen“. Er habe immer fleißig gearbeitet und nie jemanden bestohlen. „Ich habe mit der Gemeinde keine Verträge gemacht, das hat der Rechnungshof geprüft“, versicherte Alfred Riedl.

Zwei Anträge an den Gemeinderat von Helmut Ferrari, mittlerweile Ein-Mann-Fraktion der Liste Bürger für Bürger (BfB), wurden vom Gemeinderat abgelehnt. Es ging um die Genehmigung des Protokolls der Gemeinderatssitzung vom 12. Juli 2023.

Bei der Juli-Sitzung war die Asphaltierung eines Güterweges vom Agrarservice bis zur Schottergrube Swietelsky mit Auftragssumme 119.871,84 Euro beschlossen worden. „Bürgermeister Riedl hat das Grundstück 2670/4 Grafenwörth von Firma Swietelsky um 630 Euro gekauft und für die noch im Besitz stehende Schottergrube das Vorkaufsrecht um 11 Cent pro Quadratmeter“, sagt Ferrari. „Die Schottergrube ist in etwa zwei Jahren fertig ausgebeutet. Das bedeutet, Bürgermeister Riedl kann die Schottergrube im Ausmaß von rund fünf Hektar in zwei Jahren erwerben.“

Alfred Riedl und seine Tochter und Geschäftsführende Gemeinderätin Barbara Riedl hätten verschwiegen, dass die Grundstücke bereits ihnen gehören. „Der Gemeinderat war im Glauben, dass der Güterweg zum Schotterwerk Swietelsky saniert wird“, versicherte Ferrari.

Der NÖN legte Barbara Riedl nach der Sitzung einen Kaufvertrag vor, der für besagtes Grundstück einen Kaufpreis von 190.000 Euro und nicht wie von Helmut Ferrari behauptet 663 Euro aufweist.

In einem weiteren Antrag wollte Ferrari die Aufhebung der vom Gemeinderat bereits am 31. März 2023 beschlossenen Widmung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage auf Grundstück 2429 Grafenwörth. Der BfB-Mann erläuterte: „Bürgermeister Riedl hat den Gemeinderat nicht darüber informiert, dass die Parzelle 2429 ihm gehört. Der Gemeinderat war im Glauben, dass alle Grundstücke - ausgebeutete Schottergruben - an die Marktgemeinde Grafenwörth zurückgehen. Daher auch dieses, da die umgebenden Grundstücke auch an die Gemeinde laut Vertrag zurückgegeben wurden.“

„Herr Ferrari, Sie lügen“, stellte Alfred Riedl kurz und bündig fest. Der Antrag auf Umwidmung in PV-Freifläche sei von der EVN gestellt worden. „Und es war immer klar dokumentiert, wem das Grundstück gehört“, beendete Riedl die Debatte.

Interviews im Anschluss an die Gemeinderatssitzung lehnte Alfred Riedl kategorisch ab. Davon war auch das ORF NÖ Team betroffen, das den Sitzungsverlauf bereits verfolgt hatte. „Wir können plaudern, aber keine Interviews!“, die klare Ansage des langjährigen Grafenwörther Kommunalpolitikers.