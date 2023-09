Hochspannung vor Sitzung mit Bürgermeister Alfred Riedl in Grafenwörth

In der Wagram-Gemeinde regiert die ÖVP seit vielen Jahren mit absoluter Mehrheit, aktuell hält sie bei 15 von 23 Mandaten (5 SPÖ, 3 BfB). Seit 1990 gibt Alfred Riedl als Bürgermeister den Ton an. In den letzten Wochen hatte der Ortschef aber mit Grundstücksdeals, die zum Teil schon Jahre zurückliegen, für Schlagzeilen gesorgt.

„Misstrauensantrag gegen Bürgermeister Riedl wird es heute keinen geben“, sagt Helmut Ferrari, Fraktionsvorsitzender der oppositionellen Liste BfB (Bürger für Bürger), im Gespräch mit der NÖN. „So ein Antrag wäre in einer Gemeinderatssitzung gar nicht möglich. Es wird von mir aber ein Misstrauensantrag eingebracht, wahrscheinlich nächste Woche. Es sei denn, Herr Riedl tritt von sich aus zurück“, ergänzt Ferrari, „dann könnte endlich wieder Ruhe einkehren.“

Auf der heutigen Tagesordnung findet sich gleich zu Beginn die Beschlussfassung über das Protokoll der letzten Sitzung. Da möchte der BfB-Listenführer einhaken: „Der Herr Bürgermeister hat uns im Gemeinderat nicht informiert, dass Asphaltierungsarbeiten zum Preis von 120.000 Euro für eine Zufahrtsstraße zu einem Grundstück ausgeführt werden sollen, das sich im Besitz der Familie Riedl befindet.“

Kritik will Ferrari auch an der vom Gemeinderat bereits im März dieses Jahres beschlossenen Umwidmung von Grünland in „Grünland Photovoltaik“ üben. „Wir waren im Gemeinderat der Meinung, dass es sich um Flächen im Eigentum der Gemeinde handelt. Aber auch das ist Privatbesitz.“

Fraglich ist, ob sich Bürgermeister Alfred Riedl in der heutigen Sitzung überhaupt zu den seit Wochen kursierenden Vorwürfen gegen seine Person und nicht enden wollenden Rücktrittsaufforderungen äußern wird.

Die von der SPÖ Grafenwörth kolportierte „neutrale Einstellung zum Bürgermeister“ wird seitens der Landes-SPÖ offenbar nicht gutiert. SPÖ NÖ Kommunikationsleiter Daniel Steinlechner hält diese Position für falsch.