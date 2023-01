Kirchberger Kindergarten wird erweitert

Überaus harmonisch verlief die jüngste Gemeinderatssitzung. Dabei wurde auch der Voranschlag 2023 beschlossen. Einstimmig nahmen die Mandatare das Zahlenwerk an.

Steigenden Ertragsanteilen stehen hohe Energiekosten und ein steigendes Zinsniveau im Jahr 2023 gegenüber, wie Finanz-Gemeindevorstand Markus Ecker betonte. Im Gesundheits- und Sozialbereich erhöhen sich die Ausgaben weniger als in den Vorjahren.

An größeren Projekten plant man in der Marktgemeinde Kirchberg die Erweiterung des NÖ Landeskindergartens Kirchberg um zwei weitere Gruppen. Der Zubau wird etwas kleiner als ursprünglich geplant ausfallen. Im September 2024 sollten die Arbeiten abgeschlossen sein, zwei weitere Gruppen und ein Bewegungsraum stehen dann zur Verfügung. Die zweite Gruppe der Tagesbetreuungseinrichtung ging bereits am 9. Jänner heurigen Jahres in Betrieb.

Investitionen stehen im Voranschlag 2023 auch für das Leitungsinformationssystem für Kanal und Wasser sowie die Erweiterung der Abwasserbeseitigungsanlage und Wasserversorgung in neu erschlossenen Siedlungsgebieten.

Ein Dringlichkeitsantrag der FPÖ Kirchberg fand allerdings keine Mehrheit, um auf der Tagesordnung behandelt zu werden: Die zentrale Entsorgung der Christbäume durch die Gemeinde. „Das wurde leider abgelehnt, wäre aber eine große Erleichterung für die Bevölkerung“, bedauert FPÖ-Gemeinderat Markus Hofbauer.

