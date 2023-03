Königstettens neuer Vize heißt Ronald Gutscher

Bürgermeister Roland Nagl (ÖVP) und die beiden Gemeinderäte Doris Hahn (SPÖ) und Peter Pichler (FPÖ) verabschiedeten Christian Eilenberger (2.v.l.) und Corinna Staubmann (Mitte) in den wohlverdienten Polit-Ruhestand. Foto: Monika Gutscher

Gleich zu Beginn der letzten Gemeinderatssitzung unterbrach Bürgermeister Roland Nagl die Tagesordnung, um den beiden ausgeschiedenen Gemeinderäten für die gute Zusammenarbeit und ihr Engagement für die Gemeinde zu danken. Sowohl die geschäftsführende Gemeinderätin Corinna Staubmann, als auch Vizebürgermeister Christian Eilenberger waren 18 Jahre im Gemeinderat. Beide beenden ihre Polit-Karriere, Eilenberger wird aber noch weiterhin auf der Gemeinde beschäftigt sein.

Michaela Eichinger und Wolfgang Hawlena wurden neu angelobt. Anschließend erfolgte die Wahl in den Gemeindevorstand: Hierfür wurde mehrheitlich für Sonja Huspeka und Ronald Gutscher gestimmt. Aus dem Gremium der geschäftsführenden Gemeinderäten wurde ebenfalls geheim der neue Vizebürgermeister gewählt. Ronald Gutscher erhielt 16 von 18 Stimmen. Er bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen und wird versuchen, „das Beste für die Gemeinde zu geben“. Nach der Gemeinderatssitzung lud Gutscher alle Gemeinderäte ins Königstettner Kingston's Pub ein.

Sowohl die Wahl der Gemeinderatsausschüsse als auch die Nominierung in Gemeindeverbände (Königstetter Hauptgrabenwasserverband: Karl Henninger, Tourismusverband Tullner Donauraum: Sonja Huspeka, Gemeindeabwasserverband: Ronald Gutscher und Wolfgang Hawlena, Verein „Region Tullnerfeld“: Walter Grabler sowie Leader-Region Donau NÖ-Mitte: Katrin Schützenauer) erfolgte einstimmig.

Der Rechnungsabschluss 2022 (siehe Infobox) wurde mehrheitlich (mit einer Enthaltung der FPÖ) angenommen. Darin enthalten sind etwa die umgesetzten Vorhaben: ökologische Vorzeigefläche in der Veltliner Straße, Radweg Tulbing, Straßenbau Hochstraße, Straßenbau/ Güterwege und Notstromausstattung Wasser/ Kanal.

Neue Tarife und Subventionen

Die Parkbadeintrittspreise der kommenden Saison werden um etwa 19 Prozent erhöht. Es wird wieder Frühbuchersaisonkarten geben (von 17.4. bis 12.5. am Gemeindeamt, von 15.5. bis 31.5. an der Parkbadkassa), Königstettner Kinder des Geburtsjahrganges 2008 bis 2016 erhalten einen kostenlosen Badeausweis. Aufgrund der hohen Stromkosten werden auch die Nutzungskosten für die Flutlichtanlage am Sportplatz auf 60 Euro pro Abend erhöht. Die öffentliche WC-Anlage am Sportplatz wird von 1. April bis 31. Oktober zur Verfügung stehen. Die FF Königstetten erhält eine Subvention für die Atemschutzgeräte von 12.000 Euro.

Ökologische Gemeindeförderungen

Für Diskussionen sorgten die neuen Richtlinien der ökologischen Gemeindeförderungen. „Diese wurden drei Jahre lang innerhalb der KEM Tullnerfeld Ost ausgearbeitet und sind in allen KEM-Gemeinden gleich“, informierte Katrin Schützenauer (ÖVP). Walter Grabler (SPÖ) möchte den Richtlinienkatalog nochmals überarbeitet sehen.

Abschließend folgten die Berichte der Umweltgemeinderätin Katrin Schützenauer („Im Vorjahr wurden 71 neue Bäume gepflanzt.“), des Prüfungsausschusses durch Vorsitzende Gabriele Zeman und des Bürgermeisters: „Für das neue Altstoffsammelzentrum (Anm d. Red.: auf der Langenlebarner Straße gegenüber der Kläranlage) wird ,BVB-700' gewidmet.“ Herbst 2023 wird als Baubeginn angepeilt.

