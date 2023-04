Mietpreiserhöhung in Tullner Gemeindewohnungen gebremst

Unabhängig voneinander brachten SPÖ und TOP im Gemeinderat Dringlichkeitsanträge zum Thema Mietpreisbremse ein. Vertreter beider Fraktionen sprachen von einem „politischen Versagen der Bundesregierung“, die ja lediglich eine Einmalzahlung beschlossen hatte. Die Stadtgemeinde sollte daher als Eigentümerin der Tullner Wohnimmobilien GmbH (TWI) ihren Einfluss nutzen und zumindest bei im Eigentum der Stadt befindlichen Wohnungen die Mieterhöhung bzw. Indexanpassung für das Jahr 2023 aussetzen.

Einigung auf Mietpreisanstieg um 2 statt 8,6 Prozent

Die für diesen Bereich zuständige Stadträtin Elfriede Pfeiffer (TVP) reagierte mit einem Kompromiss-Vorschlag in Anlehnung an die Stadt St. Pölten: Anstatt die Mieten um 8,6 Prozent (Inflation) zu erhöhen soll die Anpassung lediglich um zwei Prozent erfolgen. „Für Härtefälle haben wir ja immer noch unseren Sozialfonds. Die Leute kommen zu uns und wir finden gemeinsam Lösungen“, sagte Pfeiffer. An die TWI werde eine entsprechende Eigentümerweisung ergehen. Der Kompromiss wurde vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.

