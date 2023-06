Königstetten: Sammelzentrum wird gebaut

Die letzte Gemeinderatssitzung war geprägt von einigen bedeutsamen Tagesordnungspunkten. Einer dieser Punkte war die Errichtung eines Altstoffsammelzentrums (ASZ) für Tulbing, Königstetten und Muckendorf-Wipfing. Für das vom Gemeindeverband für Abfallwirtschaft geplante ASZ wurden bereits in der Vergangenheit Grundsatzbeschlüsse mehrerer daran beteiligter Gemeinden gefasst. Von der Marktgemeinde Königstetten werden derzeit die rechtlichen Rahmenbedingungen (Flächenwidmung und Bebauungsplan) geschaffen. Die künftige Widmung wird BVB-700 lauten (Bauland-Betriebsgebiet mit maximal 700 Fahrten pro Hektar Baulandfläche und Tag). Das ASZ soll auf einer Fläche von etwa 7.500 m² süd-westlich der Kläranlage gebaut werden. Der Startschuss soll voraussichtlich noch im heurigen Jahr erfolgen. Ende nächsten Jahres ist geplant, das Bauvorhaben fertig zu stellen. In der Gemeinderatssitzung wurden in puncto ASZ diverse positive (Abteilung Landesstraßenplanung: „kein Konflikt bzw. Beeinträchtigung zur geplanten 300 m nördlich verlaufenden Umfahrungsstraße“) und negative (Johanna Nagl aus Muckendorf-Wipfing: „zusätzlicher Bodenverbrauch bzw. Erhaltung des Bestandes“) Stellungnahmen verlesen. Ein positives Gutachten der Landesregierung liegt vor. Dem neuen Raumordnungsvertrag und den Änderungen des örtlichen Raumordnungsprogrammes sowie Bebauungsplanes wurde einstimmig zugestimmt. Die neue Stichstraße zum ASZ wird Dkfm.-Friedrich-Vock-Straße heißen.

Auf der Langenlebarner Straße gegenüber der Kläranlage soll das neue Altstoffsammelzentrum entstehen. Foto: Marktgemeinde Königstetten

16 Jahre lang (seit 2007) war Doris Hahn Mitglied des Gemeinderates, zwischendurch auch im Gemeindevorstand. „Es war immer spannend und hochinteressant, auf diese Weise mitzugestalten. Aber jetzt geht sich das mit beruflicher Veränderung Richtung Schulleitung, Bezirksparteivorsitz, Vizepräsidentschaft im Bundesrat und etliches mehr einfach nicht mehr aus“, sagt Doris Hahn, „und wenn ich etwas mache, dann gescheit.“ Aus diesem Grund verzichtete sie auf ihr Gemeinderatsmandat und übergab dies dem Listennächsten. Markus Gruber wurde angelobt und im Gemeinderat willkommen geheißen. Doris Hahn erhielt ein „Stück Heimat“: ein Gemälde der Königstettner Kirche. Sie verteilte an alle noch ein Abschiedsgeschenk aus dem Bundesrat. Anstelle von Doris Hahn ist nun Judith Holzhöfer neue Bildungsgemeinderätin und im Ausschuss für Bildung, Kultur und Vereine. Markus Gruber wurde in den Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität gewählt.

Außerdem wurden etliche Auftragsvergaben beschlossen. Neben dem Wassermessertausch und dem Straßenbau sowie Beleuchtung der Gartenstraße (zwischen Anton Eichberger Straße und Wipfinger Straße) erhält das Amtshaus einen neuen Anstrich. Die Fassade soll restauriert werden. Außerdem wird das Bürgerservice umgebaut. Dies soll nun im kleinen Sitzungssaal entstehen. Der neue Eingang wird sich künftig neben dem Bankomaten (im Durchgang) befinden. Bürgermeister Roland Nagl berichtete, dass der Betreiber des Bankomaten den Vertrag mit 30. September 2023 gekündigt hat. Von derzeit etwa 1.000 Euro pro Jahr würde der neue Vertrag 30.000 Euro pro Jahr an Kosten für die Gemeinde verursachen. „Das ist zu teuer“, sagte Nagl und fügte hinzu, dass er zu diesem Thema auch an den Bundeskanzler geschrieben habe.

KEM-Manager und Energiebeauftragter Rupert Wychera trug seinen Energiebericht 2022 vor. So hat etwa das Gemeindeamt einen sehr hohen Stromverbrauch. Man könne sich eine Biomasse-Nahwärmeanlage für das Gemeindeamt und die Volksschule bzw. PV-Anlagen auf dem Dach des Bauhofes, Gemeindeamtes und Parkbades überlegen. Prüfungsausschuss-Vorsitzende Gabriele Zeman berichtete: „Alle geprüften Bauvorhaben sind im Rahmen des Budgets.“ Außerdem soll ein flächendeckender Glasfaserausbau kommen.